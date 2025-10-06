Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La quema de contenedores no cesa en Plasencia y arden más el fin de semana

Tres han aparecido quemados la mañana del domingo

Hace unas semanas, también ocurrió en la plaza del Olivar

La quema de contenedores no cesa en Plasencia y arden más el fin de semana.

TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Hace aproximadamente dos años y medio que comenzó la quema de contenedores de basura en Plasencia. A pesar de varias detenciones llevadas a cabo por la policía, las últimas este verano, este acto de vandalismo no ha cesado y, este fin de semana, ha vuelto a ocurrir.

Han sido tres, todos los que formaban un punto limpio en la avenida Cañada Real, frente a los multicines Alkázar, los que han quedado completamente calcinados, solo con el esqueleto de la estructura en pie.

Susto de madrugada

Sucedió la madrugada del domingo, para susto y sorpresa de los vecinos cercanos, que avisaron a los servicios de emergencia. Acudieron la policía y los bomberos, que sofocaron las llamas. Durante todo el domingo, quienes han pasado por la zona han podido ver el resultado.

Vuelven a quemar contenedores en Plasencia, en Cañada Real.

TONI GUDIEL

Se da la circunstancia de que, hace solo unas semanas, contenedores situados en la plaza del Olivar, a poca distancia de los que ahora han quemado, salieron también ardiendo.

Detenidos en julio

La policía ya ha advertido de la dificultad de detener a los autores, ya que es necesario pillarles in fraganti y no se puede patrullar toda la ciudad a la vez. No obstante, los cuerpos policiales se mantienen alerta .

De esta forma, el pasado mes de julio, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes, cuatro menores de edad y uno de 18 años, a los que imputó la quema de tres contenedores en la calle Santa Elena, valorados en más de 3.500 euros. Los agentes dieron aviso a las autoridades judiciales y a la Fiscalía de Menores.

Pese a esto, continúan las quemas y, según ha explicado el ayuntamiento, el coste de reponer los contenedores lo asume la UTE de limpieza.

