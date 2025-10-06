La quema de contenedores no cesa en Plasencia y arden más el fin de semana.

Hace aproximadamente dos años y medio que comenzó la quema de contenedores de basura en Plasencia. A pesar de varias detenciones llevadas a cabo por la policía, las últimas este verano, este acto de vandalismo no ha cesado y, este fin de semana, ha vuelto a ocurrir.

Han sido tres, todos los que formaban un punto limpio en la avenida Cañada Real, frente a los multicines Alkázar, los que han quedado completamente calcinados, solo con el esqueleto de la estructura en pie.

Susto de madrugada

Sucedió la madrugada del domingo, para susto y sorpresa de los vecinos cercanos, que avisaron a los servicios de emergencia. Acudieron la policía y los bomberos, que sofocaron las llamas. Durante todo el domingo, quienes han pasado por la zona han podido ver el resultado.

Vuelven a quemar contenedores en Plasencia, en Cañada Real. / TONI GUDIEL

Se da la circunstancia de que, hace solo unas semanas, contenedores situados en la plaza del Olivar, a poca distancia de los que ahora han quemado, salieron también ardiendo.

Detenidos en julio

La policía ya ha advertido de la dificultad de detener a los autores, ya que es necesario pillarles in fraganti y no se puede patrullar toda la ciudad a la vez. No obstante, los cuerpos policiales se mantienen alerta .

De esta forma, el pasado mes de julio, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes, cuatro menores de edad y uno de 18 años, a los que imputó la quema de tres contenedores en la calle Santa Elena, valorados en más de 3.500 euros. Los agentes dieron aviso a las autoridades judiciales y a la Fiscalía de Menores.

Pese a esto, continúan las quemas y, según ha explicado el ayuntamiento, el coste de reponer los contenedores lo asume la UTE de limpieza.