Robe Iniesta propuso el destino del espacio joven de Plasencia y ahora llevará su nombre

El espacio joven de Plasencia, situado en la antigua iglesia de San Juan, ha vuelto a estar al 100% en manos del ayuntamiento y llevará el nombre del placentino que será nombrado hijo predilecto de la ciudad, Robe Iniesta.

Este viernes, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, ha entregado las llaves al ayuntamiento, transfiriendo así el inmueble, después de varias obras de mejora. El gobierno local prevé que pueda reabrir el próximo año.

Adaptación y reapertura

Según ha explicado el alcalde, Fernando Pizarro, ahora, el ayuntamiento llevará a cabo unos trabajos de adaptación, que están previstos durante este trimestre.

Robe Iniesta dará nombre al espacio joven de Plasencia. / TONI GUDIEL

El fin es que abra de nuevo sus puertas a primeros de año como local de ensayos para grupos, una propuesta que hizo el propio Robe Iniesta, que echa en falta más espacios de este tipo en la región.

Inversión de la Junta

Antes de la entrega del espacio joven al ayuntamiento, el Instituto de la Juventud ha invertido alrededor de 6.600 euros en "mejoras en las instalaciones para acondicionar el centro" y se ha mostrado convencida de que Plasencia "gana de nuevo un espacio de encuentro, cultura y dinamización gracias al interés mostrado por el ayuntamiento".

Además, Martín ha subrayado que el compromiso de la Junta "con la juventud placentina se refuerza, por un lado, facilitando al consistorio la gestión del ECJ y, por otro, impulsando todo lo relacionado con la Factoría Joven para convertirla en un referente de participación y creatividad", ha subrayado Martín.

Factoría Joven

En este sentido, la directora del IJEX ha explicado que la factoría recibió el año pasado más de 5.500 visitas, de personas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.

A su vez, ha apuntado que "el IJEX sigue invirtiendo en Plasencia. Desde principios de año hemos destinado más de 5.000 euros a diferentes obras de mejora en la Factoría, una cifra que esperamos supere los 12.500 euros a finales de año".