Rocío, paciente de cáncer de mama de Plasencia: "Te pasa un tsunami por todo el cuerpo, es muy duro"

Plasencia ha celebrado este domingo la marcha rosa por el cáncer de mama. Cada año, una persona lee el manifiesto reivindicativo de la Asociación Oncológica Extremeña y, en esta edición, lo ha hecho Rocío Díaz, de 52 años, que fue diagnosticada en las Navidades de 2022. Tras operarse y pasar por pruebas y tratamientos «muy duros», «he recuperado muy vida. Hay cosas que a lo mejor no volverán a ser como antes, pero sí puedes conseguirlo y recuperar tu vida y seguir adelante».

Así, Rocío ha vuelto este curso al colegio Miralvalle, en el que trabaja de maestra. Recuerda que justo le dieron el diagnóstico el último día de clase antes de las vacaciones navideñas de 2022. Había fiesta en el colegio. Dos días antes, le habían visto «algo raro» en una ecografía, un tumor, que entonces no sabían si era benigno o maligno.

No contó nada

Decidió no contar nada a su familia, salvo a sus dos hermanos, para «no pasar las Navidades amargados». Tras las fiestas, se lo dijo y «todo el mundo lloró mucho, mis padres, mis hijas...»

Rocío estaba separada y tenía una pareja que «me dejó tirada, fue una pesadilla, pero mis hijas estuvieron conmigo».

Destaca que el médico que le hizo la resonancia le dijo: «No te preocupes que de esto no te vas a morir. Lo dijo para animarme, pero nombrar la palabra morir me impactó mucho, fue un shock, creo que no debería haberlo dicho. No me tranquilizó, sino al contrario», afirma.

Rocío Díaz, leyendo el manifiesto previo a la marcha rosa de Plasencia. / TONI GUDIEL

"Se pasa muy mal"

Explica que, en Plasencia, le dijeron que tendrían que operarla dos veces, «una para quitarme un trocito y analizarlo y otra para quitármelo entero si era malo». Rocío no quería pasar por eso y, como tenía seguro de salud privado, se fue a Madrid para pedir una segunda opinión.

Allí le dijeron que solo habría una operación y en el hospital que eligió también le harían la reconstrucción de la mama que finalmente le extirparon.

La operación fue en marzo de 2023 y subraya que «se pasa muy mal, te sientes un poco estigmatizada cuando vas a las revisiones con los drenajes, tú los quieres tapar, no quieres que nadie lo sepa».

Cuchillos en la cabeza

Además, como todas las pruebas habían dado negativas, le dijeron varios médicos que no tendría que darse quimioterapia, hasta que el resultado del laboratorio fue positivo, tumor maligno. Cuando recibió la noticia «lo pasé fatal, me puse a llorar como una magdalena, me pilló de improviso».

Comenzó entonces un proceso que recuerda como «un tsunami que pasa por todo tu cuerpo. Todas las pruebas son invasivas y dolorosas. Cuando te hacen los pectac sientes como si tu cuerpo ardiera. Yo perdí la sensibilidad de las manos y los pies, se me pelaron los pies enteros, y, cuando se me cayó el pelo, fue la peor experiencia de mi vida. Estaba en la ducha y empezó a caerse a mechones, era como si me estuvieran clavando cuchillos en la cabeza».

No se rindan

Le dieron doce sesiones de quimioterapia más otras de radioterapia. En todo el proceso, hace hincapié en que «tienes que ser muy fuerte, ir al día y ser muy luchadora. A las mujeres les diría que no se rindan nunca, que se obliguen a comer, que salgan a la calle, que el sofá es su peor enemigo».

En ese camino, ha recibido siempre el apoyo de su familia, de sus hijas y de sus amigas, a quienes está muy agradecida y destaca sin dudarlo la ayuda de AOEx. «Tú estás superperdida, no sabes lo que te va a pasar y me han ayudado con el maquillaje, he tenido ayuda psicológica, he ido a clases de manualidades, he hecho yoga, reiki y, sobre todo, he podido hablar con mujeres que tenían lo mismo que yo y eso ayuda mucho».

Pacientes a largo plazo

Por eso, se ofrece a quien lo necesite y reclama a la administración sanitaria más ayudas desde el primer momento y tras la operación y tratamientos porque «esto no se acaba, yo tengo un tratamiento a diez años, que piensen que somos enfermas a largo plazo».

También pide pruebas a partir de los 40 0 45 años y a las enfermas les dice «que vivan el día a día, que esto es solo un pequeño paso a lo largo de la vida. Lo bueno que me llevo de la enfermedad es la gente a la que he conocido. He hecho amigas de verdad y he conocido a gente en AOEx que ahora son un pilar en mi vida».