La UEFA y Disney se unen en Plasencia para 'enganchar' a las niñas a jugar al fútbol.

UEFA Playmakers es una iniciativa deportiva, promovida por la Real Federación Deportiva de Fútbol, que llega por primera vez a Plasencia y busca enganchar a las niñas pequeñas a este deporte.

Según señala la RFEF en su página web, lo que persigue la actividad es que se ilusionen por el fútbol y comiencen a practicarlo, a través del movimiento, el juego y la magia de las historias de Disney.

Déficit de jugadoras

Laura Sánchez fue jugadora y ahora es entrenadora UEFA profesional. Este lunes, ha presentado la iniciativa junto a la edil de Deportes, Isa Blanco. Sánchez ha explicado que existe un "déficit importante" de jugadoras de fútbol porque "las niñas empiezan tarde".

De hecho, ha apuntado que la edad media en la que se inician son los 15 años. Por eso, ante la necesidad de que comiencen a jugar antes, "para tener una base más sólida", se ha creado UEFA Playmakers.

Niñas de 5 a 8 años

El programa está dirigido a niñas de entre 5 y 8 años y, con la colaboración del ayuntamiento, habrá sesiones que implicarán, por un lado, el fútbol y, por otro, "la imaginación, a través de las películas Disney", ha señalado Sánchez.

En esta ocasión, trabajarán con las películas Del Revés II y Encanto, ocho sesiones por cada película, con material específico. Será uno o dos días a la semana, una hora por la tarde y en un espacio todavía por concretar.

Los padres interesados pueden enviar un correo a lauravaldeobispo@gmail.com.

Espacio de aprendizaje

La concejala se ha mostrado convencida de que de "este proyecto puede ser una apuesta muy interesante para la ciudad. No solo acercamos el fútbol a las niñas más pequeñas, sino que les abrimos la puerta a un espacio de inclusión y aprendizaje en igualdad, desde edades muy tempranas".

El ayuntamiento ha subrayado que, con esta iniciativa, "Plasencia se suma así a una red europea que apuesta por el deporte como herramienta de igualdad, inclusión y desarrollo personal".