Fallos en el sistema
Cómo saber dónde aparcar en Plasencia: pantallas, App y página web
Las pantallas de conteo de plazas libres no funcionan. En la puerta del Sol, lleva semanas marcando 17, pero no es una cifra real y en otros aparcamientos aparecen en negro
La aplicación y la web ofrecen otra información, aunque no hay datos para La Isla y la estación de autobuses
Encontrar aparcamiento es, sin duda, uno de los principales problemas de los vecinos de Plasencia, de hecho, el ayuntamiento ha incluido precisamente en el plan EDIL de fondos europeos la ampliación de plazas.
Por este motivo también, el gobierno local instaló en diversos aparcamientos paneles digitales que facilitarían la búsqueda de plazas, ya que permitirían indicar a los conductores las que se encontraban libres en cada momento.
Tres años instaladas
En septiembre de 2022, se instalaron en La Isla, el parque de La Coronación y la calle Velázquez y, después, llegaron a la puerta Talavera (privado), puente Nuevo, estación de autobuses, puente Trujillo y plaza Obispo Amadeo.
Tres años después, la mayoría de los paneles no funcionan. En la puerta del Sol (Obispo Amadeo), el contador marca que hay un número de 17 plazas libres desde hace semanas, en momentos en los que están todas ocupadas. Así estuvo ayer toda la mañana y a las cinco de la tarde.
Además, este lunes, tanto el de La Isla como el del puente Trujillo mostraban la pantalla en negro, mientras que en la estación de autobuses y la calle Velázquez, en el panel solo puede leerse Aparcamiento público.
El sistema se bloquea
El ayuntamiento ha señalado que, en ocasiones, «las pantallas se quedan bloqueadas y hay que reiniciarlas» y, respecto al hecho de que algunas estén en negro, ha apuntado que en la parte baja hay «un pequeño enlace (a la aplicación) hasta que las apagan para resetearlas».
Hace un año, en septiembre de 2024, el concejal de Interior, David Dóniga, anunció un cambio del sistema para instalar otro con "cámaras inteligentes" porque se habían detectado "errores técnicos".
Licitación en marcha
El gobierno local prevé que el sistema mejore porque la licitación de las pilonas y cámaras de videovigilancia en el centro incluye también ese sistema con lectores de matrícula. «No van a cambiar las pantallas, que ya tienen cámaras para el conteo, lo que se añaden son lectores de matrículas», ha aclarado.
Sin embargo, a la licitación solo ha presentado oferta una empresa, únicamente por los sistemas de gestión, no por la videovigilancia ni por el sistema de control de accesos. Además, su propuesta está en estudio por «presunción de anormalidad».
Aplicación y web
No obstante, existen otros métodos a los que pueden acudir los conductores para buscar aparcamiento en Plasencia. Son la App Destino Plasencia y la web www.destino.plasencia.es.
Ambas ofrecen la misma información, más fiable porque se puede comprobar cómo va cambiando. Así, este lunes, durante buena parte del día reflejaba que no había ningún aparcamiento libre en la puerta del Sol, con 54 plazas, mientras que en La Coronación, con 140, fue variando el número, desde el completo en algunas horas, a las 43 plazas libres a las ocho de la tarde, como ejemplo.
Aun así, hay dos aparcamientos donde no es posible saber el dato real porque durante todo el día aparecen las mismas plazas libres que el total que tienen. Es el caso de La Isla, son 340, y en la estación de autobuses, 168.
