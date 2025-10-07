Plasencia, elegida como sede del congreso internacional de cascos históricos

La junta directiva de la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), ha acordado por unanimidad celebrar su próximo congreso internacional en Plasencia, respaldando así la candidatura que, de forma conjunta, impulsaron el ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Zona Centro.

El ayuntamiento ha anunciado que, una vez acordada la sede, la celebración tendrá lugar en el último trimestre del próximo año.

Unos 150 participantes

Además, ha destacado que reunirá en Plasencia a representantes de 59 asociaciones y organizaciones ligadas a los cascos históricos de todo el territorio nacional, a los que se sumarán técnicos y expertos en áreas como Urbanismo, Economía o Patrimonio.

En total, se prevé que la asistencia al congreso ronde los 150 participantes.

Responsables a lo largo de los años del comercio de la Zona Centro de Plasencia. / TONI GUDIEL

Visitas

Paralelamente, se desarrollarán «una serie de actividades culturales y visitas de estudio, que permitirán promocionar los recursos turísticos, patrimoniales y comerciales de la ciudad».

Ante este anuncio, el alcalde, Fernando Pizarro, ha mostrado su satisfacción y ha manifestado que el congreso es «el resultado, una vez más, del trabajo conjunto entre el sector comercial de la ciudad y el ayuntamiento».

Turismo de congresos

Al mismo tiempo, ha recalcado que Plasencia ha conseguido «posicionarse como una ciudad de referencia para el turismo de congresos, unos eventos que dinamizan la economía local e impulsan el comercio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro, Fernando Santiago, ha destacado que el colectivo es miembro de la confederación nacional de cascos históricos desde hace varios años y ha querido resaltar la importancia de que la ciudad sea sede de este congreso.

En su opinión, «supone un escaparate perfecto para dar a conocer el patrimonio y el tejido comercial de la ciudad».