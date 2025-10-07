Robo de 20 móviles de alta gama en Plasencia: la policía ha detenido a dos menores de 16 y 17 años

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Plasencia han logrado detener, en cinco horas, a los autores de un robo con fuerza en un establecimiento de reparación de móviles, del que se llevaron 20 teléfonos de alta gama. Los detenidos son dos menores, de 16 y 17 años.

El suceso tuvo lugar el pasado 30 de septiembre. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, en torno a las cinco de la madrugada, los agentes recibieron el aviso de un robo en un establecimiento de reparación de teléfonos móviles.

Con una maza

Los autores habían fracturado la puerta de entrada con una maza, que después habían abandonado en el lugar. Además, habían roto varios expositores para llevarse los móviles de alta gama.

Los agentes se percataron de que la maza abandonada se correspondía con las típicas que se encuentran a la venta en diversos bazares, por lo que acudieron a varios y, en el situado junto a la estación de autobuses, afirmaron haber vendido a dos jóvenes el día anterior una maza como la que habían dejado en el establecimiento.

Grabados en el bazar

Tras visualizar las cámaras de seguridad del local, los policías lograron identificar a los jóvenes y establecieron un dispositivo de búsqueda, que dio resultado tan solo cinco horas después.

Además, entre sus pertenencias, los detenidos llevaban un teléfono cada uno de los robados esa y, con la preceptiva autorización para entrar en el domicilio de uno de ellos, los agentes recuperaron los otros 18 teléfonos móviles del robo.

Los jóvenes fueron trasladados a comisaría y la policía ha informado de la investigación y las detenciones a la Fiscalía de Menores.