Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Desde el fin de semana pasado, está en marcha en Plasencia una nueva medida del ayuntamiento, el cierre al tráfico de la plaza Mayor durante las horas punta de viernes a domingo. Tras los primeros días, la asociación de vecinos Intramuros ha hecho su valoración y ha mostrado su rechazo frontal.

Según la asociación, se trata de una medida "autoritaria y sin consenso", ya que no se les ha pedido opinión. "Con tantas prohibiciones y sin tener en proyecto ningún aparcamiento en el centro que facilite la movilidad a los ciudadanos y visitantes, no solo está perjudicando a los residentes y vecindario en general, sino al comercio y al Centro Comercial Abierto".

Demanda de aparcamientos

De esta forma, Intramuros considera que la suma de situaciones "conllevará que los ciudadanos no quieran bajar al centro".

Con respecto al aparcamiento, el colectivo cree necesarias más plazas en el casco histórico, "aunque sea con margen horario rotatorio, para que las personas puedan desplazarse y realizar sus actividades".

Acceso al aparcamiento del puente Trujillo de Plasencia, con la pantalla de aviso de plazas libres en negro. / TONI GUDIEL

Según la información municipal, las restricciones se aplican ya los viernes, desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche; los sábados, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche y, los domingos y festivos, de doce a cinco de la tarde.

"Laberinto horario"

Para Intramuros, se trata de un "laberinto horario, que hace imposible para las personas, y no digamos para el turista y visitantes de las comarcas, saber en qué momento se puede o no acceder al centro. Y si a eso le unimos que, en los aparcamientos disuasorios extramuros, las pantallas que deben informar están estropeadas; el de Obispo Amadeo está siempre completo y no hay rotación, es todo un despropósito de este ayuntamiento".