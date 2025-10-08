Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reacción a la medida municipal

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

La asociación vecinal considera que la "falta de aparcamientos" hará que los ciudadanos no acudan al centro

Se queja de la falta de negociación y consenso en la toma de decisiones

Rechazo de la asociación Intramuros al cierre de la plaza Mayor al tráfico los fines de semana.

Rechazo de la asociación Intramuros al cierre de la plaza Mayor al tráfico los fines de semana. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Desde el fin de semana pasado, está en marcha en Plasencia una nueva medida del ayuntamiento, el cierre al tráfico de la plaza Mayor durante las horas punta de viernes a domingo. Tras los primeros días, la asociación de vecinos Intramuros ha hecho su valoración y ha mostrado su rechazo frontal.

Según la asociación, se trata de una medida "autoritaria y sin consenso", ya que no se les ha pedido opinión. "Con tantas prohibiciones y sin tener en proyecto ningún aparcamiento en el centro que facilite la movilidad a los ciudadanos y visitantes, no solo está perjudicando a los residentes y vecindario en general, sino al comercio y al Centro Comercial Abierto".

Demanda de aparcamientos

De esta forma, Intramuros considera que la suma de situaciones "conllevará que los ciudadanos no quieran bajar al centro".

Con respecto al aparcamiento, el colectivo cree necesarias más plazas en el casco histórico, "aunque sea con margen horario rotatorio, para que las personas puedan desplazarse y realizar sus actividades".

Acceso al aparcamiento del puente Trujillo de Plasencia, con la pantalla de aviso de plazas libres en negro.

Acceso al aparcamiento del puente Trujillo de Plasencia, con la pantalla de aviso de plazas libres en negro. / TONI GUDIEL

Según la información municipal, las restricciones se aplican ya los viernes, desde las seis de la tarde hasta las doce de la noche; los sábados, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche y, los domingos y festivos, de doce a cinco de la tarde.

Noticias relacionadas y más

"Laberinto horario"

Para Intramuros, se trata de un "laberinto horario, que hace imposible para las personas, y no digamos para el turista y visitantes de las comarcas, saber en qué momento se puede o no acceder al centro. Y si a eso le unimos que, en los aparcamientos disuasorios extramuros, las pantallas que deben informar están estropeadas; el de Obispo Amadeo está siempre completo y no hay rotación, es todo un despropósito de este ayuntamiento".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
  2. Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia
  3. El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía
  4. Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?
  5. El Ayuntamiento de Plasencia ‘blindará’ la plaza Mayor para los peatones durante los fines de semana
  6. San Gil gana una sentencia contra Plasencia por deudas municipales
  7. Robe Iniesta propuso el destino del espacio joven de Plasencia y ahora llevará su nombre
  8. Rocío, paciente de cáncer de mama de Plasencia: 'Te pasa un tsunami por todo el cuerpo, es muy duro

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

Los héroes del incendio de Jarilla, homenajeados por los vecinos del Pilar de Plasencia

Los héroes del incendio de Jarilla, homenajeados por los vecinos del Pilar de Plasencia

Robo de 20 móviles de alta gama en Plasencia: la policía ha detenido a dos menores de 16 y 17 años

Robo de 20 móviles de alta gama en Plasencia: la policía ha detenido a dos menores de 16 y 17 años

Cómo saber dónde aparcar en Plasencia: pantallas, App y página web

Cómo saber dónde aparcar en Plasencia: pantallas, App y página web

Plasencia, elegida como sede del congreso internacional de cascos históricos

Plasencia, elegida como sede del congreso internacional de cascos históricos

La UEFA y Disney se unen en Plasencia para 'enganchar' a las niñas a jugar al fútbol

La UEFA y Disney se unen en Plasencia para 'enganchar' a las niñas a jugar al fútbol
Tracking Pixel Contents