Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha llevado a cabo intervenciones en el parque de Los Pinos para intentar que recupere su antiguo prestigio, pero además, tiene previsto destinar 200.000 euros más a nuevas actuaciones, entre las que destacan la instalación de cámaras de vigilancia y un control de los accesos al recinto.

Así lo ha anunciado el alcalde, Fernando Pizarro, este martes, en una visita al barrio del Pilar, al que pertenece el parque.

Cierre automático

Pizarro ha explicado que el proyecto está incluido en el plan EDIL, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea y el propósito es incorporar nueva iluminación, el cierre automático de puertas, la rehabilitación de senderos, un nuevo edificio de servicios y mejoras en las instalaciones y el cuidado de los animales.

"El parque de Los Pinos es un símbolo del barrio y de la ciudad. Estamos trabajando para recuperarlo, hacerlo más seguro, sostenible y atractivo para todos los placentinos", ha afirmado el alcalde.

Aula de la naturaleza

Pero a su vez, el ayuntamiento quiere darle más contenido al aula de la naturaleza y, por eso, se van a programar actividades culturales y familiares durante todo el año.

La primera tendrá lugar en las Navidades. "Queremos que el parque vuelva a ser un espacio vivo. En Navidad celebraremos actividades infantiles, cuentos y una iluminación especial para dinamizarlo", ha avanzado Pizarro.

Saneamiento en La Serrana

Por otro lado, también en el barrio del Pilar, el alcalde ha subrayado que la UTE del agua, dentro de las inversiones de mejora que tiene pendientes, va a llevar a cabo la reforma integral de las redes de saneamiento de la urbanización Fuente La Serrana.

Alcalde y concejales, reunidos con la asociación vecinal del Pilar. / Ayuntamiento de Plasencia

El proyecto tiene un presupuesto de unos 500.000 euros. "Las actuales redes se colapsaban, dificultaban el mantenimiento y generaban daños a terceros. Era una obra mal ejecutada en su momento, y ahora la estamos corrigiendo para dar una solución definitiva", ha señalado.

La intervención incluye la construcción de una nueva "red separativa", la adaptación de acometidas en los bloques de viviendas, mejoras complementarias en la fuente la serrana y una planificación por fases para minimizar las molestias a los vecinos.

"Es una obra muy demandada y una prioridad para nosotros".