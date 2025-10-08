Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en la zona sur

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia

A las cuatro de la tarde, la Junta declaró el nivel 1 de peligrosidad

En menos de una hora ha quedado controlado

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia.

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Un fuego de pasto ocurrido este miércoles por la tarde se ha acercado peligrosamente el instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia y viviendas cercanas.

Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura, a las 16.05 horas se declaró el nivel 1 de peligrosidad por cercanía a la zona urbana y cincuenta minutos más tarde, se rebajó el nivel a 0.

Finca privada

El fuego se ha declarado dentro de una finca privada y han tenido que intervenir para sofocarlo una unidad de bomberos forestales terrestre y una aérea, además de dos helicópteros.

Noticias relacionadas y más

Un fuego de pasto se acerca al instituto Santa Bárbara de Plasencia.

Un fuego de pasto se acerca al instituto Santa Bárbara de Plasencia. / TONI GUDIEL

La evolución del incendio ha sido buena y se ha dado por controlado. En total, han participado en la extinción 11 efectivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
  2. Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia
  3. El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía
  4. Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?
  5. El Ayuntamiento de Plasencia ‘blindará’ la plaza Mayor para los peatones durante los fines de semana
  6. San Gil gana una sentencia contra Plasencia por deudas municipales
  7. El alcalde de Plasencia habla sobre el caso de presuntas injurias de una concejala a un exedil: 'Todo el respeto al procedimiento
  8. La protesta de los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia, respaldada por las cuatro centrales sindicales

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia

Que pida perdón y 63.000 euros, lo que pide la defensa de Díaz a la edil de Plasencia Belinda Martín por presuntos insultos

Que pida perdón y 63.000 euros, lo que pide la defensa de Díaz a la edil de Plasencia Belinda Martín por presuntos insultos

Pádel solidario en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental

Pádel solidario en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

Los héroes del incendio de Jarilla, homenajeados por los vecinos del Pilar de Plasencia

Los héroes del incendio de Jarilla, homenajeados por los vecinos del Pilar de Plasencia

Robo de 20 móviles de alta gama en Plasencia: la policía ha detenido a dos menores de 16 y 17 años

Robo de 20 móviles de alta gama en Plasencia: la policía ha detenido a dos menores de 16 y 17 años
Tracking Pixel Contents