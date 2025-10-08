Susto en la zona sur
Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia
A las cuatro de la tarde, la Junta declaró el nivel 1 de peligrosidad
En menos de una hora ha quedado controlado
Un fuego de pasto ocurrido este miércoles por la tarde se ha acercado peligrosamente el instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia y viviendas cercanas.
Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura, a las 16.05 horas se declaró el nivel 1 de peligrosidad por cercanía a la zona urbana y cincuenta minutos más tarde, se rebajó el nivel a 0.
Finca privada
El fuego se ha declarado dentro de una finca privada y han tenido que intervenir para sofocarlo una unidad de bomberos forestales terrestre y una aérea, además de dos helicópteros.
La evolución del incendio ha sido buena y se ha dado por controlado. En total, han participado en la extinción 11 efectivos.
