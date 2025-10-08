Fiestas en el barrio
Los héroes del incendio de Jarilla, homenajeados por los vecinos del Pilar de Plasencia
La asociación dará voz a bomberos, efectivos el plan Infoex y voluntarios de Protección Civil
La asociación de vecinos del Pilar de Plasencia hará un reconocimiento durante sus fiestas, que tendrán lugar este fin de semana, a quienes han trabajado en el incendio de Jarilla, el mayor registrado hasta la fecha en Extremadura, bomberos, personal del Infoex, voluntarios de Protección Civil, e incluso han mandado invitación a la UME.
"Les vamos a dar voz para que ellos expliquen lo que han estado haciendo, cómo han desarrollado sus actuaciones", ha explicado el presidente vecinal, Julián Villegas. Ellos serán en cierto modo los pregoneros de este año porque no habrá una persona como tal que lea un pregón, ha apuntado, tras una reunión con el alcalde y concejales del ayuntamiento.
Mercadillo, churros y paella
Además, actuará el placentino Fernando Triviño y varios DJ. La celebración vecinal también recuperará el mercadillo, que estará instalado en la avenida de Extremadura, y el campeonato de fútbol sala, en su policancha.
En el apartado gastronómico, a lo largo del fin de semana habrá chocolate con churros y paella, además de procesión y misa el domingo, gigantes y cabezudos, campeonato de rana y teatro, a cargo del grupo de mayores del hogar de la avenida de la Vera.
