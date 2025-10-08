Pádel solidario en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental.

La Fundación Sorapán de Rieros atiende a personas con enfermedad mental. Placentinos y comarcanos podrán ayudarles a seguir desarrollando su trabajo con su participación en un torneo de pádel solidario que tendrá lugar el sábado 25 de octubre en Plasencia.

No obstante, quienes no sepan jugar al pádel o prefieran colaborar de otra forma, la organización ha preparado también actividades paralelas, como una barra solidaria de bebidas, sorteos de regalos donados por empresas y particulares y una degustación de jamón gracias a la asociación de cortadores de Felipe Gil, que preparará platas para vender por tres euros.

Pádel adaptado

La organización corre a cargo de PickyPádel, en colaboración con la Concejalía de Deportes del ayuntamiento y CrisMar Sport y una quincena de empresas colaboradoras.

Torneo de pádel en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental. / TONI GUDIEL

El coordinador de PyckyPádel, Manuel Ruiz, ha detallado el formato del torneo, que contará con cuatro categorías, masculina, femenina, mixta y adaptada. "Este año hemos querido destacar especialmente la categoría de pádel adaptado, ya que somos la única escuela en Plasencia que la desarrolla", ha señalado.

Inscripciones

La actividad deportiva comenzará a las diez de la mañana y las inscripciones cuestan 10 euros, si se hace de manera individual; 15 si es por parejas y 5 euros para los participantes del pádel adaptado. Se pueden hacer en los teléfonos 630 450 707 (Jorge) o 616 569 961 (Manolo).

Capacitados para trabajar

Marina Palomo, responsable del taller prelaboral de Sorapán de Rieros ha mostrado su agradecimiento por la iniciativa. "Este torneo nos da visibilidad y pone en valor el trabajo de nuestros usuarios, que han elaborado artesanalmente los trofeos en nuestros talleres creativos", ha explicado.

Además, ha resaltado la importancia de este tipo de actividades para favorecer la inclusión laboral de las personas con enfermedad mental: "Eventos así nos ayudan a llegar a más empresas y a sensibilizar sobre el compromiso de contratar a personas con discapacidad. Nuestros chicos y chicas están totalmente capacitados y este tipo de acciones lo demuestran".

Por su parte, la concejala Isa Blanco ha invitado a toda la ciudadanía a participar activamente en la jornada: "Solo necesitamos que el tiempo nos acompañe. El resto lo ponemos nosotros: deporte, solidaridad y un gran ambiente. Incluso algunos concejales participaremos en las pistas como muestra de nuestro compromiso con esta causa".