Que pida perdón y 63.000 euros, lo que pide la defensa de Díaz a la edil de Plasencia Belinda Martín por presuntos insultos

Que se retracte públicamente, que pida perdón y un total de 63.000 euros. Es lo que ha pedido la defensa de Luis Domingo Díaz, exconcejal del PP y actual director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia, a la edil Belinda Martín, antigua compañera en el equipo de gobierno, como presunta autora de insultos realizados a través de comentarios anónimos en la noticia de un periódico.

Es la propuesta que llevará su defensa al acto de conciliación que tendrá lugar este jueves, a las 13.30 horas, en los juzgados placentinos. La cantidad económica la reclama por los "daños morales", ya que Díaz ha afirmado que los comentarios le generaron un "gran malestar físico, profesional y por supuesto emocional. Fue muy duro y, por eso, quise tomar la iniciativa de acudir a los tribunales para identificar a los autores de esos comentarios anónimos”.

No habrá acuerdo

Además, ha explicado que, cuando conoció que uno de los presuntos autores de los comentarios era su excompañera de bancada en el ayuntamiento, supuso "un golpe adicional muy fuerte. Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba. Ha sido muy duro, tanto en mi trabajo como en mi vida diaria”.

Juzgados de Plasencia, donde será el acto de conciliación entre Luis Domingo Díaz y Belinda Martín. / TONI GUDIEL

Todo apunta a que la concejala no aceptará la propuesta de la defensa de Díaz, con lo que tendrá que acudir de nuevo a los juzgados el 28 de octubre, fecha en la que ha sido citada a declarar como investigada como presunta autora de injurias y un delito de odio por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2.

Más anónimos

Dado que no solo la concejala hizo presuntamente comentarios descalificativos en esa noticia, sino que otras personas de forma anónima también profirieron insultos, la defensa del director de Recursos Humanos ha solicitado al juzgado que amplíe el plazo de la instrucción para poder identificarlos a todos.

De momento, el PP ha abierto un expediente a la concejala, aunque esperará al resultado de la investigación judicial y el alcalde, Fernando Pizarro, ha mostrado su "respeto" por el procedimiento, sin entrar a valorar el fondo de la querella o la responsabilidad de su edil de Comercio, Gestión Urbanística, Promoción Empresarial y Turismo.

Esta, de momento, ha preferido no hacer ninguna declaración pública sobre el caso.