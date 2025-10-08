Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Hábitos para prevenir el cáncer o la diabetes; información sobre la celiaquía o cómo un psicólogo puede ayudar en la vida cotidiana; la menopausia, prevención del pie diabético y otros problemas de salud estarán presentes del 20 al 24 de octubre en la segunda Semana de la Salud de Plasencia.

Es una iniciativa de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, en colaboración con la Concejalía de Salud del ayuntamiento, que se enmarca en la estrategia de salud comunitaria de Extremadura y lo que pretende es "educar para la salud, en hábitos de vida saludable y prevención", en palabras del gerente del área, Santiago San José.

Charlas y feria

La intención es que la mayor información posible sobre cuestiones de salud que pueden afectar a todos llegue a la ciudadanía de Plasencia y las comarcas. De esta forma, según ha explicado el edil Álvaro Astasio, se han programado "más de 30 actividades" abiertas a todos.

Esta semana es "una oportunidad para aprender porque la salud se construye cada día con información y prevención", ha subrayado el concejal.

Cáncer, diabetes, menupausia o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia. / TONI GUDIEL

Por su parte, el gerente ha destacado que habrá charlas todos los días de la semana, por la tarde y también actividades en colegios, institutos, la universidad, centros de mayores, los centros de salud, además de una ruta por Plasencia y una feria, el viernes 24 en la plaza de abastos, con todas las entidades sociales relacionadas con el ámbito de la salud.

Cultura sanitaria

Precisamente, Miriam Sánchez, en representación de la Dirección de Salud Pública, ha hecho hincapié en la "participación de asociaciones y la comunidad educativa". En este último caso, ha destacado la importancia de formar a los niños y jóvenes en una cultura sanitaria para mejorar sus hábitos y conducta y prevenir futuros problemas de salud.

La inauguración de la semana será el 20 de octubre a las diez en Las Claras y le seguirá una charla de la doctora Carmen Sánchez Alegría, titulada Maletín de urgencias para el alma.

Las Claras y plaza de abastos

El martes 21, habrá una conferencia a las cinco sobre psicología en la vida cotidiana y otra a las seis sobre la diabetes. El miércoles 22, a las cinco, se hablará de la celiaquía y, a las seis, del ejercicio físico para el paciente oncológico y, el jueves, las charlas serán sobre cómo prevenir el cáncer la movilización del paciente crónico, a la misma hora y todas en Las Claras.

Ya el viernes, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la feria de la salud en la plaza de abastos y también donaciones de sangre y pruebas de detección del VIH.

Por otro lado, a las seis, en la sala Verdugo, habrá una representación teatral del grupo de mayores de la avenida de la Vera.

Donación y pruebas de VIH

A su vez, en los centros de mayores, se desarrollarán charlas y talleres sobre envejecimiento saludable, primeros auxilios y fragilidad en el adulto mayor y, en los centros educativos, cuentacuentos, talleres y juegos sobre cáncer, higiene dental, emociones, primeros auxilios, donación de órganos y sangre, adicciones, violencia sexual, enfermedades raras y celiaquía.

En la universidad, tendrá lugar un taller de prevención de VIH y nuevas estrategias de prevención y otras charlas en el centro de adultos y los centros de salud sobre menopausia o salud bucodental.

Como actividades paralelas, el martes 21, a las diez, saldrá la ruta por Plasencia, desde el pabellón de La Data hasta Las Claras y, de lunes a jueves, habrá una exposición fotográfica sobre conductas adictivas en mujeres, en Las Claras.