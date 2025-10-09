Cierre de Almaraz a debate en Plasencia: respaldo casi unánime para que siga funcionando

La corporación municipal del Ayuntamiento de Plasencia ha mostrado su respaldo a la plataforma que defiende la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Lo ha hecho votando sí a una moción que ha salido adelante con los votos de PP, PSOE y Vox, mientras que Unidas Podemos ha votado en contra.

El principal argumento ha sido las graves consecuencias económicas que tendría el cierre porque, "hoy por hoy, no hay una alternativa posible, con lo cual, votamos sí al futuro", ha señalado el alcalde, Fernando Pizarro.

UP ha defendido su voto en contra señalando que el cierre lo pactaron con el Gobierno las promotoras y que estas "no han pedido una ampliación de la prórroga".

Incendio de Jarilla

Por otro lado, el pleno ha respaldado por unanimidad otra moción, presentada por Unidas Podemos, de apoyo a los vecinos de los municipios afectados por el incendio de Jarilla, que incluye también la actualización del plan de prevención de incendios de Plasencia.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, seguido por otro minuto por las mujeres fallecidas por violencia de género.

Colegio San Miguel

Además, la aprobación de dos consultas de viabilidad para urbanizar en La Vinosilla y El Berrocal ha servido para que Unidas Podemos plantee la renovación del plan general municipal (PGM) y el PSOE la del plan de protección del recinto intramuros (PEPRI).

Además, se ha aprobado definitivamente la reversión de los edificios del antiguo colegio de San Miguel al ayuntamiento, que cederá espacios a once colectivos, la mayoría sociales, y el punto más conflictivo ha sido la desestimación de un recurso contra el acuerdo que aprobó la catalogación para el cuerpo de la Policía Local.

Conflicto por la catalogación

Con representantes de los trabajadores municipales en el salón de plenos, PSOE y Unidas Podemos han defendido que se estimara el recurso y se aborde la catalogación de todo el personal municipal en la mesa de negociación, mientras que el edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha insistido en que se hará de forma conjunta con una empresa externa que propusieron todas las centrales sindicales y la propia mesa negociadora.

Bancada de la oposición, en el pleno celebrado en Plasencia. / TONI GUDIEL

Pese a las reiteradas peticiones de rectificación por parte de PSOE y UP, el edil se ha mantenido firme y Vox ha votado con el PP. Los trabajadores presentes en el pleno han aplaudido efusivamente a los portavoces de Unidas Podemos y PSOE tras sus intervenciones.

Despedida e incógnita

Por otro lado, la corporación ha despedido de forma emotiva al cuarto concejal de esta legislatura, el socialista Roberto Rubiolo, que ha renunciado al acta por motivos personales y ha agradecido la oportunidad de volver al ayuntamiento como concejal tras su etapa como arquitecto de la oficina del ARI.

Como ha leído el secretario municipal, para cubrir su vacante, se contactará con la siguiente de la lista que el PSOE presentó en las últimas elecciones, la diputada Emilia Almodóvar y, en caso de que esta renunciara, la opción pasaría al siguiente de la lista.

Almodóvar ha dicho hasta ahora que debía hablar con el secretario general local, Alfredo Moreno. Este ha señalado que "toca analizar lo que más nos interesa" y que la decisión se tomará "conjuntamente con la dirección provincial y regional".