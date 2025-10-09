La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero: "Niego cualquier conducta delictiva y estoy dispuesta al diálogo en términos razonables

"Niego cualquier conducta delictiva y estoy dispuesta al diálogo en términos razonables". Son las primeras declaraciones de la concejala de Comercio y Turismo de Plasencia, Belinda Martín, tras hacerse pública a finales de septiembre su citación para declarar como presunta autora de injurias y un delito de odio a su excompañero y director de Recursos Humanos del área de salud, Luis Domingo Díaz, a través de comentarios en un periódico.

La edil no ha acudido al acto de conciliación que ha tenido lugar este jueves, ya que se encontraba en su escaño del salón de plenos municipal, participando en la sesión ordinaria. Su presencia no era obligatoria y ha estado representada por su procuradora, acompañada por su abogada.

Rechazo a la propuesta de Díaz

Martín ha rechazado la propuesta realizada por la defensa de Díaz, que incluía una cantidad económica de 60.000 euros por daños morales, más otros 3.000 en concepto de costas, junto a la solicitud de que la concejala le pidiera perdón y se retractara públicamente de sus comentarios.

Dado que no ha habido conciliación, la edil tendrá que acudir al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 para declarar como investigada el próximo 28 de octubre, a las 9.40 horas.

Pluralidad de autores

De momento, este jueves ha emitido un comunicado, en el que ha querido aclarar que "los hechos recogidos en la querella y en la demanda de conciliación no me son, en su mayoría, atribuibles. Corresponden a una pluralidad de autores cuya identidad se desconoce". Se refiere a que los comentarios sobre Díaz se hicieron por parte de varias personas, no únicamente por ella, que aún no han sido identificadas.

Así, ha explicado que "esta imputación global ha generado confusión durante el acto de conciliación y ha provocado una situación de indefensión en el procedimiento de diligencias previas, que sigue en curso y no se encuentra suspendido".

Ante todo, ha querido manifestar, "de forma clara y rotunda", que "no puedo satisfacer lo solicitado porque rechazo cualquier interpretación que pueda atribuirme intención vejatoria, discriminatoria o lesiva hacia el Sr. Díaz".

Libertad de expresión

Martín no ha negado que hiciera los comentarios hacia su excompañero en el equipo de gobierno -de 2019 a 2023-, pero ha señalado que los hizo "en el ejercicio legítimo de mi derecho a la libertad de expresión".

En todo caso, ha apuntado que, "desde la voluntad de entendimiento y en un ejercicio de buena fe, lamento sinceramente el malestar que el Sr. Díaz haya podido sentir. Esta disposición al diálogo no implica admitir hechos o responsabilidades que no me corresponden, pero sí refleja mi deseo de resolver las diferencias de manera respetuosa y no litigiosa".

Por todo, ha confirmado que "no ha sido posible alcanzar un acuerdo en los términos planteados por la parte solicitante, lo cual se ha hecho constar formalmente en el acto de conciliación".

Cuestión personal

La edil ha pedido respeto a su decisión de no hacer declaraciones públicas porque se trata de "una cuestión personal que no guarda relación con el desempeño de mis funciones. Comprendo que, por la relevancia pública de las personas implicadas, el caso pueda suscitar un legítimo interés informativo; sin embargo, también confío en que se entienda la importancia de respetar el proceso judicial en curso y mi voluntad de no convertir un asunto estrictamente personal en un espacio de opiniones paralelas".

Díaz sí ha acudido

El querellante, Luis Domingo Díaz, sí ha acudido personalmente a los juzgados, acompañado por su abogado. Este periódico ha intentado recabar su versión sobre lo ocurrido, pero de momento no ha contestado.

Luis Domingo Díaz, que presentó la querella por la que está investigada Belinda Martín en Plasencia. / TONI GUDIEL

Díaz presentó una querella cuando conoció los comentarios realizados en una noticia sobre su nuevo cargo como director de Recursos Humanos del área de salud de Plasencia. No conocía entonces a los autores y ha manifestado que fue "muy duro" para él saber que su excompañera en el gobierno local.

"Desde finales de agosto sé que se trata de mi compañera de partido, con la que compartí escaño en la legislatura 2019-2023. Ha sido una gran decepción y una sorpresa muy desagradable, que me ha hecho sentirme aún peor de lo que ya estaba".