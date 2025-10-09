Ferrán Adriá apoya un cóctel solidario del club Rotary de Plasencia por el incendio forestal de Jarilla

El aclamado chef Ferrán Adriá, que ha inaugurado en Mérida un curso intensivo de gestión en restauración, no ha dudado en mostrar su respaldo a la nueva iniciativa del club Rotary de Plasencia, un cóctel solidario por el incendio forestal de Jarilla, ocurrido este verano.

Así, Adriá ha posado con el cartel de la cita junto a José Luis Vidal (que acudió a Mérida), empresario, miembro del club y que gestiona el Hotel Boutique Los Álamos, donde se celebrará el cóctel el próximo viernes 17 de octubre.

Recuperar zonas afectadas

Será a las 20.30 horas y el objetivo es "recaudar fondos destinados a la recuperación de las zonas más afectadas por el incendio", según ha explicado el club.

La entrada para participar tiene un precio de 40 euros y se puede adquirir en varios puntos de venta: Los Álamos Hotel Boutique, Joyería Rodiel, Hotel Ciudad de Plasencia y Autoescuela Placentina.

Cartel de la cita solidaria del club Rotary de Plasencia, que respalda Ferrán Adriá. / CEDIDA

Fila cero

Además, se ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir, mediante transferencia al Club Rotary Plasencia (ES33 0081 1380 6100 0118 6326, concepto: nombre + cóctel solidario Jarilla).

Como complemento, durante el cóctel se sortearán "numerosos e importantes regalos donados por empresas de la ciudad, como muestra de la solidaridad y compromiso del tejido empresarial placentino con esta causa".

Reforestación

Con esta iniciativa, Rotary Plasencia quiere "contribuir activamente a la reforestación y recuperación de los entornos naturales y agrícolas dañados por el incendio, mostrando que la unión ciudadana puede marcar la diferencia ante las adversidades".

El 24 de agosto, la Junta de Extremadura dio por controlado el incendio de Jarilla y desactivó el nivel 1 de peligrosidad. El fuego quemó un total de 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros y afectó a varios municipios de las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte.

Como consecuencia de las llamas, tuvieron que ser desalojados más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y confinadas otras cinco localidades, entre ellas Hervás y Casas del Monte.