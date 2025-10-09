‘Mindfulness’, setas, yoga y teatro, en las aulas culturales del centro universitario de Plasencia

El centro universitario de Plasencia acogerá este cuatrimestre cuatro aulas culturales, que comenzarán entre el 14 y el 15 de octubre y tendrán una duración de 30 horas.

Una será la titulada Setas: recolección, identificación y usos y se impartirá del 14 de octubre al 7 de noviembre.

Inscripciones abiertas

Del 14 de octubre al 16 de diciembre, habrá otra sobre Mindfulness, gestión y emocional y autocuidado. Además, también tendrá lugar un aula de yoga y meditación, del 15 de octubre al 17 de diciembre y, del 14 de octubre al 2 de diciembre, habrá otra de teatro.

La inscripción está abierta, por 15 euros para la comunidad universitaria y 45 euros para el resto de la población. Se puede hacer en el portal www.eventos.unex.es.

Jornada sobre incendios

Estas actividades se sumarán al ciclo de conferencias Martes Magistrales, que ya ha comenzado y a una jornada sobre grandes incendios, que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre y contará con la presencia del expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.