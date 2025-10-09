Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abiertas a la ciudadanía

‘Mindfulness’, setas, yoga y teatro, en las aulas culturales del centro universitario de Plasencia

Los talleres comenzarán a mediados de mes

Charla en la universidad de Plasencia, que ofrece 'mindfulness', setas, yoga y teatro en sus aulas culturales.

Charla en la universidad de Plasencia, que ofrece 'mindfulness', setas, yoga y teatro en sus aulas culturales. / Centro universitario

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El centro universitario de Plasencia acogerá este cuatrimestre cuatro aulas culturales, que comenzarán entre el 14 y el 15 de octubre y tendrán una duración de 30 horas.

Una será la titulada Setas: recolección, identificación y usos y se impartirá del 14 de octubre al 7 de noviembre.

Inscripciones abiertas

Del 14 de octubre al 16 de diciembre, habrá otra sobre Mindfulness, gestión y emocional y autocuidado. Además, también tendrá lugar un aula de yoga y meditación, del 15 de octubre al 17 de diciembre y, del 14 de octubre al 2 de diciembre, habrá otra de teatro.

La inscripción está abierta, por 15 euros para la comunidad universitaria y 45 euros para el resto de la población. Se puede hacer en el portal www.eventos.unex.es.

Noticias relacionadas y más

Jornada sobre incendios

Estas actividades se sumarán al ciclo de conferencias Martes Magistrales, que ya ha comenzado y a una jornada sobre grandes incendios, que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre y contará con la presencia del expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
  2. Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia
  3. Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?
  4. El Ayuntamiento de Plasencia ‘blindará’ la plaza Mayor para los peatones durante los fines de semana
  5. Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia
  6. Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico
  7. Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200
  8. Robe Iniesta propuso el destino del espacio joven de Plasencia y ahora llevará su nombre

‘Mindfulness’, setas, yoga y teatro, en las aulas culturales del centro universitario de Plasencia

‘Mindfulness’, setas, yoga y teatro, en las aulas culturales del centro universitario de Plasencia

Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200

Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia

Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia

Que pida perdón y 63.000 euros, lo que pide la defensa de Díaz a la edil de Plasencia Belinda Martín por presuntos insultos

Que pida perdón y 63.000 euros, lo que pide la defensa de Díaz a la edil de Plasencia Belinda Martín por presuntos insultos

Pádel solidario en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental

Pádel solidario en Plasencia para ayudar a personas con enfermedad mental

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Prevención del cáncer, menopausia, diabetes o celiaquía, en la Semana de la Salud de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia

Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia
Tracking Pixel Contents