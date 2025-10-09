Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200

El volumen de nuevas viviendas va a experimentar un alza en los próximos años en Plasencia. Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, en base a las próximas actuaciones urbanizadoras y de desarrollo de suelo que están pasando o van a pasar por el ayuntamiento.

Así, este jueves, el pleno verá una de ellas, una actuación urbanizadora en las traseras del hostal Real, en El Berrocal, que contará con el visto bueno municipal. Una vez aprobada, los promotores tendrán un plazo de dos meses para presentar el programa de ejecución, que podría incluir una nueva entrada al recinto ferial.

Tres solares en El Berrocal

Según Hernández, en esta zona se podrán construir 78 viviendas. Aproximadamente la misma cantidad se podrán levantar en la zona del Palomar, cuya urbanización ya ha aprobado el ayuntamiento, y en el denominado Prado de las Mulas, también en el Berrocal. En total, más de 200.

Este último es un suelo propiedad del Ministerio de Vivienda, cuyos técnicos han acudido ya a verlo y realizar estudios y Hernández prevé que presenten documentación en breve. Cuenta además con espacio dotacional, para parques e instalaciones deportivas.

Suelo municipal

Pero además de esta zona, el concejal ha explicado que el ayuntamiento pondrá a la venta en breve más suelo municipal para la construcción de nuevas viviendas y ha adelantado que, en el siguiente pleno, se tratará la viabilidad de otra unidad de actuación en la avenida de Portugal.

Zona pendiente de entregar al ayuntamiento, en La Mazuela II. / TONI GUDIEL

Del mismo modo, el gobierno local está tramitando cesiones de suelo a la promotora inmobiliaria de la Junta, Urvipexsa, para la construcción de viviendas públicas.

Pisando el acelerador

Respecto a la gran promoción de viviendas en La Mazuela II, el edil ha señalado que se pondrá en marcha en breve y se podrá recepcionar la parte pública por el ayuntamiento y no se ha hecho antes por la instalación eléctrica que dependía de Iberdrola.

También en Ciudad Jardín, La Data y Valcorchero se están llevando a cabo promociones de viviendas, con lo que Hernández no ha dudado en señalar que ve con «optimismo el desarrollo residencial de la ciudad. Se está pisando el acelerador», ha afirmado.

Así, en su opinión, en los próximos meses se van a poder construir en la ciudad «varias centenas de viviendas».