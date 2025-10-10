Las personas con enfermedad mental reclaman en Plasencia "normalizar el malestar"

Las personas con problemas de salud mental de Plasencia han querido alzar su voz este viernes y, como colofón a una semana de actos organizados por Feafes, en colaboración con diversas instituciones, entre ellas el ayuntamiento, han leído un manifiesto en el salón de plenos.

El texto lo ha elaborado el comité de personas con problemas de Salud Mental de Extremadura y lo ha leído Jara Jurado, usuaria de Feafes Plasencia. Ha estado acompañada por usuarios y miembros de otras asociaciones y por concejales del PP y Unidas Podemos.

Las demandas

En su exposición Jurado ha reivindicado "redes de apoyo en la comunidad, recursos sociales en la comunidad, que atiendan a todas las personas que lo necesiten y que favorezcan la autonomía y la participación en la sociedad. Entendamos que la salud mental no es un asunto individual, sino social".

Las personas con problemas de salud mental reclaman en Plasencia redes de apoyo. / TONI GUDIEL

Además, ha resaltado que "es necesario destruir el aislamiento, el estigma y la incomprensión y reconocer que las condiciones de vida –precariedad laboral, violencia, aislamiento, desigualdad, catástrofes- son determinantes que afectan directamente al bienestar psíquico".

Por otro lado, ha destacado la necesidad de reconocer "la vulnerabilidad como valor. Admitir que somos personas frágiles no es un fallo, sino un acto de honestidad y valentía", ha dicho. Por eso, ha apelado a disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero también a "normalizar el malestar".

Puesto con objetos realizados por personas con problemas de salud mental. / TONI GUDIEL

Cambio de modelo

Con todo, lo que reclaman las personas con problemas de salud mental es un cambio de modelo: "En lugar de ocultar el sufrimiento, lo ponemos en común; en lugar de etiquetar y excluir, abrimos la puerta a la solidaridad; en lugar de separar y excluir, reivindicamos derechos y los defendemos. Así, la salud mental se convierte en una práctica común que nos permite reconocernos mutuamente como seres dignos de cuidado".

Además del acto, Feafes ha instalado un puesto en la plaza Mayor con objetos realizado por los usuarios de sus talleres.