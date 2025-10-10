Alcaldía de Plasencia: Cotrina apuesta por un proyecto "ilusionante" y abierto a la sociedad para arrebatársela al PP

El PSOE "va a salir a ganar". Así de claro lo ha dicho el secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, en una comparecencia pública en Plasencia en la que ha estado acompañado de varios miembros de la agrupación local.

Junto al secretario local, Alfredo Moreno, Sánchez Cotrina ha dejado claro que el PSOE quiere recuperar la alcaldía de Plasencia y terminar con el reinado de Fernando Pizarro y el PP, que ya supera los 14 años en el ayuntamiento.

Las claves

Para conseguirlo, ha dado las principales claves: "Un proyecto ilusionante; abrirnos a la sociedad y plantear una hoja de ruta de reuniones para escuchar a todas las asociaciones y empresarios y que la ciudad pueda crecer y volver a ser el motor del norte de la provincia porque el gobierno del PP está agotado".

En este sentido, ha afirmado que Plasencia "ha perdido 2.000 habitantes en los últimos diez años" y, además, "cuatro millones de euros de fondos europeos", sobre todo en la fallida residencia de mayores y la ampliación del parking de La Isla. En su opinión, "cuando se pierde un céntimo, hay que poner el cargo a disposición de la ciudadanía porque eso es la gestión municipal y no dar pésames en tanatorios y felicitaciones de cumpleaños en redes sociales", ha dicho.

Sánchez Cotrina, junto a Moreno, que quiere arrebatarle la alcaldía de Plasencia al PP. / TONI GUDIEL

El primer paso, ya lo está dando, con una apuesta por la descentralización del partido. "El PSOE viene para quedarse", ha dicho Cotrina, que tiene previsto acudir regularmente a Plasencia y municipios de la provincia porque "tenemos que ser útiles a la sociedad".

Local a pie de calle

También prevé abrir un local del PSOE a pie de calle, en el centro de la ciudad para "acercarnos a la ciudadanía y presentaremos trimestralmente nuestros proyectos", que quiere elaborar con la participación de todos los colectivos.

De esta forma persigue, por un lado, "revitalizar la agrupación local de Plasencia" y, por otro, responder a las peticiones de "escucha y ayuda" de la ciudadanía y acabar con el sentimiento de "con lo que hemos sido" que afirma le han transmitido en la calle.

Así, considera que se está acabando el "ciclo" del PP para que vuelva un PSOE que apuesta por la creación de más aparcamientos en la zona del hospital, más Formación Profesional para "generar mano de obra cualificada y trabajadores y atraer talento joven" y fondos europeos para el desarrollo industrial y empresarial.

Agradecimiento de Moreno

El secretario local, Alfredo Moreno, ha mostrado su agradecimiento a Cotrina y al resto de la ejecutiva provincial por su apoyo y por dar "el espaldarazo a lo que necesita Plasencia".

No duda de que el PSOE es la respuesta a la "dejadez del PP" y he enumerado los fondos europeos perdidos y problemas en limpieza, asfaltado, "autobuses de desecho". En su opinión, el PP está "cansado, no tiene fuerzas y hace falta un cambio de rumbo. La ciudad está en decadencia y nosotros tenemos un proyecto importante" para que resurja.

Vacante en el grupo municipal

Por otro lado, en cuanto a la vacante que ha dejado el ya exconcejal Roberto Rubiolo en el grupo municipal, el secretario provincial ha señalado que será un tema que tratarán e irá en función de la lista electoral que el PSOE presentó en las últimas elecciones. "Lo habitual es que sea el siguiente y, si renuncia el siguiente y así sucesivamente, acordaremos la mejor opción", ha señalado Cotrina.

La siguiente en la lista es la diputada nacional Emilia Almodóvar, que podría compatibilizar el cargo con el de concejala y ha mostrado a este periódico su disposición a aceptar el acta: "Estoy muy contenta de tener la oportunidad de intentarlo, a pesar de la tristeza de que otro compañero tuviera que dejarlo. Espero que pueda aportar propuestas e ideas que sean buenas para Plasencia. Es mi responsabilidad y así me han apoyado desde la organización".