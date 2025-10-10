Visita del secretario provincial del PSOE
Alcaldía de Plasencia: Cotrina apuesta por un proyecto "ilusionante" y abierto a la sociedad para arrebatársela al PP
Álvaro Sánchez Cotrina multiplicará su presencia en la ciudad para nutrir su programa con la participación ciudadana
Más aparcamientos en el hospital, más ciclos formativos y fondos europeos para el desarrollo industrial son algunas de sus apuestas
Aún no se ha confirmado si Emilia Almodóvar sustituirá al edil Roberto Rubiolo en el grupo municipal
El PSOE "va a salir a ganar". Así de claro lo ha dicho el secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, en una comparecencia pública en Plasencia en la que ha estado acompañado de varios miembros de la agrupación local.
Junto al secretario local, Alfredo Moreno, Sánchez Cotrina ha dejado claro que el PSOE quiere recuperar la alcaldía de Plasencia y terminar con el reinado de Fernando Pizarro y el PP, que ya supera los 14 años en el ayuntamiento.
Las claves
Para conseguirlo, ha dado las principales claves: "Un proyecto ilusionante; abrirnos a la sociedad y plantear una hoja de ruta de reuniones para escuchar a todas las asociaciones y empresarios y que la ciudad pueda crecer y volver a ser el motor del norte de la provincia porque el gobierno del PP está agotado".
En este sentido, ha afirmado que Plasencia "ha perdido 2.000 habitantes en los últimos diez años" y, además, "cuatro millones de euros de fondos europeos", sobre todo en la fallida residencia de mayores y la ampliación del parking de La Isla. En su opinión, "cuando se pierde un céntimo, hay que poner el cargo a disposición de la ciudadanía porque eso es la gestión municipal y no dar pésames en tanatorios y felicitaciones de cumpleaños en redes sociales", ha dicho.
El primer paso, ya lo está dando, con una apuesta por la descentralización del partido. "El PSOE viene para quedarse", ha dicho Cotrina, que tiene previsto acudir regularmente a Plasencia y municipios de la provincia porque "tenemos que ser útiles a la sociedad".
Local a pie de calle
También prevé abrir un local del PSOE a pie de calle, en el centro de la ciudad para "acercarnos a la ciudadanía y presentaremos trimestralmente nuestros proyectos", que quiere elaborar con la participación de todos los colectivos.
De esta forma persigue, por un lado, "revitalizar la agrupación local de Plasencia" y, por otro, responder a las peticiones de "escucha y ayuda" de la ciudadanía y acabar con el sentimiento de "con lo que hemos sido" que afirma le han transmitido en la calle.
Así, considera que se está acabando el "ciclo" del PP para que vuelva un PSOE que apuesta por la creación de más aparcamientos en la zona del hospital, más Formación Profesional para "generar mano de obra cualificada y trabajadores y atraer talento joven" y fondos europeos para el desarrollo industrial y empresarial.
Agradecimiento de Moreno
El secretario local, Alfredo Moreno, ha mostrado su agradecimiento a Cotrina y al resto de la ejecutiva provincial por su apoyo y por dar "el espaldarazo a lo que necesita Plasencia".
No duda de que el PSOE es la respuesta a la "dejadez del PP" y he enumerado los fondos europeos perdidos y problemas en limpieza, asfaltado, "autobuses de desecho". En su opinión, el PP está "cansado, no tiene fuerzas y hace falta un cambio de rumbo. La ciudad está en decadencia y nosotros tenemos un proyecto importante" para que resurja.
Vacante en el grupo municipal
Por otro lado, en cuanto a la vacante que ha dejado el ya exconcejal Roberto Rubiolo en el grupo municipal, el secretario provincial ha señalado que será un tema que tratarán e irá en función de la lista electoral que el PSOE presentó en las últimas elecciones. "Lo habitual es que sea el siguiente y, si renuncia el siguiente y así sucesivamente, acordaremos la mejor opción", ha señalado Cotrina.
La siguiente en la lista es la diputada nacional Emilia Almodóvar, que podría compatibilizar el cargo con el de concejala y ha mostrado a este periódico su disposición a aceptar el acta: "Estoy muy contenta de tener la oportunidad de intentarlo, a pesar de la tristeza de que otro compañero tuviera que dejarlo. Espero que pueda aportar propuestas e ideas que sean buenas para Plasencia. Es mi responsabilidad y así me han apoyado desde la organización".
Suscríbete para seguir leyendo
- Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200
- Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
- Concierto y jura de bandera con 200 personas, en la Torre Lucía de Plasencia
- Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?
- Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia
- Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero: 'Niego cualquier conducta delictiva y estoy dispuesta al diálogo en términos razonables
- Robe Iniesta propuso el destino del espacio joven de Plasencia y ahora llevará su nombre