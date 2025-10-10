Caso en instrucción
Uno de los encarcelados por el tiroteo de Plasencia en el que murió una niña declarará de nuevo
Lo ha solicitado su defensa y lo hará por videoconferencia desde la prisión de Topas
La declaración debía haberse producido en septiembre, pero no fue posible por problemas técnicos
La defensa de uno de los miembros del clan de los Loletes encarcelados en la prisión de Topas como presuntos autores del tiroteo ocurrido el pasado 30 de marzo en el barrio de San Lázaro de Plasencia en el que murió una niña volverá a prestar declaración.
Su defensa lo había solicitado al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y debía haberlo hecho el pasado 17 de septiembre por videoconferencia. Sin embargo, la declaración no pudo llevarse a cabo por problemas técnicos.
El 20 de octubre
Así, SM abogados penalistas ha mandado un nuevo escrito al juzgado solicitando una nueva declaración y se ha admitido su petición. De esta forma, el investigado ha sido citado el 20 de octubre a las doce, también por videoconferencia.
Se da la circunstancia de que este miembro de los Loletes dijo en su día que había llevado a la niña herida de bala al hospital Virgen del Puerto. La pequeña acabó falleciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Materno Infantil de Badajoz.
Lo ocurrido
Ocurrió, según los principales indicios, después de que varios miembros del clan de los 'Hilarios', ubicados en el barrio de Gabriel y Galán, acudieron a San Lázaro por una agresión días antes a uno de los 'Loletes', que desembocó en un tiroteo, mientras los Hilarios huían en un vehículo que recibió casi una veintena de impactos de bala.
Hubo en total once detenidos, de los que seis personas, todas del clan de los Loletes, permanecen en prisión provisional desde entonces y el resto, en libertad. En la causa se han personado los padres de la niña fallecida y la joven herida como acusación particular.
El juez imputa a los encarcelados un delito de homicidio, cuatro de homicidio en grado de tentativa, lesiones y tenencia ilícita de armas.
