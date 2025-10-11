CEIP Inés de Suárez
Los padres de un colegio de Plasencia denuncian que no tiene calefacción
Esperan que el sistema funcione cuando llegue el frío o "nos organizaremos"
Educación dice que lo arreglará y que además cuenta con una subvención para obras de eficiencia energética
Los padres de alumnos del colegio Inés de Suárez de Plasencia han salido de una reunión en el centro con la noticia de que la calefacción no funciona, lo que ha generado un importante malestar.
"Me parece increíble que estén valorando poner placas solares y pintar cosas y que lo básico como calefacción no esté cubierto", ha señalado un padre.
Esperan que el problema esté solucionado cuando llegue el frío porque, "si no se actúa, los padres nos organizaremos. No hay derecho a exponer a niños a tener unas aulas precarias, estamos empezando el curso".
Respuesta de la Junta
La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha indicado que el colegio tiene concedida una subvención de 98.809,66 euros para mejorar la eficiencia energética y, mientras se desarrolla el proyecto y llegan las obras, la delegación provincial de Educación "acometerá el arreglo de la caldera".
Árbol en el arenero
Además, los padres han señalado que hay un árbol que "imposibilita el uso del arenero" y han solicitado que se tale. Sin embargo, el centro les ha informado de que se trata de un refugio de estorninos y no se puede talar.
La Junta ha preguntado al ayuntamiento y la respuesta ha sido que "existe una normativa que se debe respetar".
