Devoción de La Salud de Plasencia: historia, tradición... y un cerdo

En el año 1654, al final de la calle Trujillo había una pequeña capilla, "para unas dos, tres o cuatro personas", en la que se rezaba a la Virgen de los Remedios. Pero entonces, se produjo un milagro que tuvo como consecuencia el cambio de nombre de la Virgen por el de La Salud y surgió también un grupo de devotos, la Devoción de Nuestra Señora de la Salud.

Hoy la forman 200 personas inscritas, más otras que no figuran en ningún papel, pero que colaboran activamente con la devoción, además de una directiva formada por ocho personas, con su mayordomo, Rafael Herrera, al frente.

El misterio de la lámpara

Rafael explica qué ocurrió aquel año de 1654, el misterio de la lámpara: "La Virgen de los Remedios siempre debía estar iluminada por una lámpara de aceite, que una santera rellenaba. Pero un día, cuando fue por la mañana, no solo estaba llena, sino que estaba manando aceite. La gente cogía un poco y se lo pasaba por las heridas y sanaba. Si estaba coja, se lo pasaba por la pierna y andaba, si estaba ciego, por los ojos y veía. Desde entonces, se empezó a llamar a la Virgen de La Salud".

El milagro dio renombre a la imagen y la ermita, con lo que "aumentaron las cuestaciones y se recibían más limosnas y donativos", señala Rafael. Esto hizo posible que, en el año 1723, se levantara la capilla actual, mucho más amplia.

Hambre y cerdo

Desde entonces, el grupo de personas que han formado la Devoción de La Salud se ha encargado del mantenimiento del edificio y de mantener las tradiciones. Las principales son "el culto a la Virgen y el rezo de la novena".

Miembros de la Devoción de la Salud de Plasencia colocan el cartel con el número del sorteo del cerdo. / Devoción de La Salud

Sin embargo, ya en el siglo XX, nació otra, la del sorteo de un cerdo de 15 arrobas. Se les ocurrió entonces para recaudar dinero y dado que "había necesidad" en las casas de alimentos. "Al que le tocaba el cerdo hacía el año", subraya Rafael.

A su vez, todo el dinero que se reunía con la rifa se destinaba "al mantenimiento de la capilla".

Se exhibía al animal

Los detalles de esta tradición han cambiado con el paso de los años. De esta forma, antiguamente, durante la celebración de la novena, "se tenía al cerdo físicamente allí, en uno de los chiscones. Por la noche se guardaba y se sacaba por el día para que la gente viera el cerdo que se sorteaba".

Ahora, "eso es imposible. Por limpieza y por sanidad animal. No podemos comprar un cerdo para regalárselo a nadie". No obstante, siguen organizando una rifa y el premio no es el animal en sí sino su valor económico, 300 euros. Es lo que costaría un cerdo de 15 arrobas, es decir, 107,09 kilos. "Era un cerdo bastante grande".

La actualidad

Este año, el número premiado ha sido el 0615. Rafael lamenta que la rifa "va cada año a menos, la mayoría de los que compran papeletas son gente mayor, devotos, no hay renovación".

Celebración por la Virgen de la Salud de Plasencia. / Devoción de La Salud

Sin embargo, la Devoción sí ha notado "un ligero repunte" en las actividades, sobre todo en la novena, que ha tenido lugar la semana del 28 de septiembre al 6 de octubre y que se caracteriza porque son niños y niñas quienes leen y los fieles repiten las frases "con un tono característico", apunta Rafael.

Para solventar la escasa venta de la rifa, la Devoción vende lotería de Navidad, que tiene en Santo Domingo y Calzados 1918. Mientras, la ermita se mantiene abierta de martes a domingo y han pedido al Obispado que vuelvan las misas de los domingos para que la fe se mantenga muchos años más.