Adiós a los baches: el plan de asfaltado de Plasencia supondrá una inversión de al menos medio millón

El Ayuntamiento de Plasencia invertirá en el próximo plan de asfaltado una de las mayores cantidades de los últimos años, ya que, al menos, el presupuesto llegará a los 500.000 euros.

Así lo ha manifestado el alcalde, Fernando Pizarro, que ha explicado que el gobierno local ya cuenta con el presupuesto para el nuevo plan, que asciende a 650.000 euros aproximadamente.

"Estamos, en este momento, viendo la posibilidad de si podemos alcanzar ese cien por cien en el presupuesto para poder licitarlo durante este trimestre", ha indicado el alcalde.

Hasta trece calles

De momento, está previsto asfaltar 13 calles, pero se da la circunstancia de que dos de ellas, la travesía de Salamanca y la calle Obispo Don Adán, ya se han bacheado, con lo que, si no entraran en este plan, la inversión podría reducirse a medio millón de euros.

Las cantidades son el resultado de los cálculos realizados en la redacción del proyecto. Previamente, el ayuntamiento contrató la asistencia técnica, por un total de 12.100 euros.

El próximo plan

El alcalde ha subrayado que, mientras se decide la inversión para el próximo plan, "hemos pedido a la Concejalía de Obras que inicie el siguiente de manera inmediata para que, mientras seguimos con ese procedimiento administrativo, la adjudicación y realización del plan, comience uno nuevo el año que viene".

Calle con necesidad de asfaltado en Plasencia. / TONI GUDIEL

En cuanto a las calles incluidas en el próximo plan, están la carretera de Malpartida completa, desde el paseo de la Ribera hasta la Rambla de Santa Teresa. También actuará en la avenida Felipe VI, desde la calle profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca y también en la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

De norte a sur

El plan incluirá también la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última la calle.

Otras vías que se asfaltarán será Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín, así como la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, a la calle José Echegaray.

Bacheo y asfaltado

El plan también contempla asfaltar la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo y la calle Villa de la Mazuela completa, además de los aparcamientos de la avenida de Alemania entera y su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

También está previsto asfaltar la calle de la Estación, desde el inicio, y su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. De igual modo, el asfalto llegará a la calle Manuel García Matos completa y a la calle obispo Don Adán.

Todo mientras se prepara un acuerdo marcho para el bacheo y asfaltado por cuatro años.