Los 17 bancos rotos del Arroyo Niebla de Plasencia

El Arroyo Niebla de Plasencia es, sin duda, uno de los espacios preferidos por los placentinos para pasear, junto con la carretera del Puerto, el parque de La Isla y la zona de la presa del K4. Lo que sucede es que apenas puede utilizarse para eso porque, si alguna persona quiere sentarse a descansar en algún momento lo va a tener muy difícil.

El problema que denuncian los usuarios, que también acuden en bicicleta o patines, es que, a pesar de contar con una veintena de bancos, la gran mayoría tienen alguna parte rota. En total, en el primer tramo, hay nada menos que 17 bancos que están inutilizados.

Sin mantenimiento

En algunos casos, les faltan los listones de madera del respaldo y, en otros, los que han desaparecido son los del asiento. Cuando una persona hace el recorrido, se va encontrando con que uno tras otro están en mal estado. Se trata de un problema que, además, no es puntual, porque los bancos llevan semanas en ese estado.

Un banco del Arroyo Niebla de Plasencia, sin respaldo. / TONI GUDIEL

Por eso, los usuarios se quejan de la falta de mantenimiento: "Es increíble porque, si hubiera uno, dos o tres bancos rotos, se podría entender, pero es que son casi todos y venimos de domingo en domingo y siempre están igual. ¿Es que no pasa nadie por aquí del ayuntamiento para arreglarlos, si no todos, al menos alguno?", se pregunta un paseante.

Otro lamenta el aspecto que da a la zona: "Es una pena que, con lo que se usa el paseo y lo bonito que es, tenga esa imagen de dejadez, como si a nadie le importara".

Banco del Arroy Niebla de Plasencia, sin asiento. / TONI GUDIEL

Acondicionado y rutas

En 2014, el ayuntamiento estrenó tres rutas para caminar, correr y montar en bicicleta por los paseos del Arroyo Niebla. Fue después de una obra valorada en unos 12 millones de euros, que financió el Ministerio de Medio Ambiente y, posteriormente, recepcionó el consistorio.

Banco del Arroyo Niebla de Plasencia, imposible de utilizar. / TONI GUDIEL

Este periódico ha preguntado al gobierno local si tiene previsto renovar o arreglar los bancos rotos de la zona, que depende de la Concejalía de Medio Ambiente, y está a la espera de la respuesta que facilite el ayuntamiento.