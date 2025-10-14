Felipe González en un congreso en Plasencia: "Hay que preparar la naturaleza para que los incendios no sean inextinguibles"

Después del incendio de Jarilla, el mayor en la historia de Extremadura, y de un año donde se han quemado en España 50.000 hectáreas de monte, se necesitan "respuestas". Es lo que se quiere dar, entre este martes y miércoles, en Plasencia, en el seno de un congreso sobre grandes incendios organizado por la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra, que ha contado con la participación del expresidente del Gobierno de España Felipe González.

González, que ha acudido al centro universitario de Plasencia con un bastón debido a "un accidente", según ha explicado Ibarra, ha hecho hincapié en la evolución de los incendios a lo largo de los años hasta llegar a los actuales, los de "sexta generación".

Inextinguibles

El expresidente ha subrayado que hay un momento en el que estos fuegos son "inextinguibles y eso significa que hay que preparar la naturaleza, no para que no haya incendios, que fuego siempre va a haber, sino para que no sean inextinguibles y se puedan llegar a apagar".

Por otro lado, lo que el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha querido dejar claro es que algo está pasando y, por eso, para ver cómo frenar este tipo de incendios, el congreso cuenta con "los mejores expertos del país".

FOTOGALERÍA | Congreso sobre grandes incendios forestales en el centro universitario de Plasencia /

Acciona y el biochar

La compañía Acciona patrocina las jornadas y su presidente, José Manuel Entrecanales, también ha estado en Plasencia. Ha aprovechado su intervención para loar al fallecido Guillermo Fernández Vara y, tras unas palabras sobre la gravedad del cambio climático y la importancia de las energías renovables y la biomasa -ha anunciado que la planta de Logrosán abrirá en breve- ha incidido en que los "megaincendios" actuales son fruto de que existe "mucho territorio abandonado, una acumulación de biomasa que es un combustible perfecto para el fuego".

Entrecanales ha apostado por realizar una "gestión activa y sostenible del monte" y por la prevención. También ha destacado una herramienta de gestión, el biochar, (carbón vegetal rico en carbono que se produce a partir de la biomasa) porque "aumenta la fertilidad de los suelos" y ha terminado su discurso con unas palabras de Vara: "El campo debe ser la respuesta a muchos de los problemas del mundo".

Proyectos desde la UEx

También ha participado en la inauguración el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, que ha destacado como aspectos principales para evitar los grandes incendios la prevención; la formación de profesionales; políticas públicas; estudios de reforestación y proyectos como el Mosaico, promovido desde la universidad, aprobado este martes, y que se pondrá en marcha en la comarca de La Vera.

Este miércoles

La jornada ha continuado con una mesa redonda sobre los grandes incendios forestales y una conferencia de la periodista Lorena García sobre la visión de España en llamas al otro lado de la pantalla.

Este miércoles, habrá una intensa jornada de mañana y tarde con mesas redondas sobre la gestión del paisaje y las cargas de combustible; la ordenación del territorio; el gran incendio forestal de Jarilla; la planta de biomasa de Logrosán y grandes incendios en la costa oeste americana, Europa o Portugal.

Paco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura, expondrá las conclusiones del congreso a las seis de la tarde y Rodríguez Ibarra lo clausurará a continuación.