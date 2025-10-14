Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una fuente en el suelo y bancos circulares, la plaza Mayor que quiere el PSOE de Plasencia

Su idea buscar conseguir "un nuevo espacio verde, sostenible y abierto a la ciudadanía"

Recreación de la plaza Mayor que proyecta el PSOE de Plasencia.

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El PSOE de Plasencia ha presentado públicamente su proyecto para la plaza Mayor de la ciudad, donde destaca una fuente con chorros que saldrían del suelo y bancos circulares con zonas verdes.

El partido concibe la zona como "un nuevo espacio verde, sostenible y abierto a la ciudadanía".

Según ha explicado, el objetivo de su proyecto es "convertirla en un referente de sostenibilidad, convivencia y vida urbana".

Fuentes y sombras

Ha denominado a la iniciativa ‘Plaza Mayor verde y viva’ y lo que plantea es "un espacio público central, que combina vegetación abundante, fuentes refrescantes y amplias zonas de sombra para crear un entorno confortable, sostenible y acogedor".

Recreación de la plaza Mayor que ha proyectado el PSOE de Plasencia.

El diseño integra "naturaleza, agua y arquitectura ligera, favoreciendo la revitalización de la vida cívica y cultural en este enclave histórico".

El PSOE ha destacado que la remodelación de la plaza Mayor será posible gracias a los fondos que recibirá el ayuntamiento del programa europeo EDIL, gestionado por el Gobierno y que dotará al ayuntamiento con unos 11 millones de euros, el 85% subvencionado por Europa.

Propuestas ciudadanas

El PSOE ha invitado a la ciudadanía a conocer su propuesta para la plaza Mayor y a "participar activamente con sus ideas y sugerencias".

Ha hecho hincapié en que "la Plaza Mayor es de todos y todas. Queremos que su transformación refleje la identidad y las necesidades de la ciudad, construyendo juntos un espacio para el presente y el futuro".

Noticias relacionadas y más

Otros proyectos incluidos en el plan EDIL son la ampliación de los aparcamientos del parking de La Isla; la adaptación de la Casa del Deán como espacio cultural y biblioteca municipal; nuevos aparcamientos en San Calixto y Miralvalle y la adecuación de las riberas del río en Eulogio González.

TEMAS

