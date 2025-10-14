Proyecto
Una fuente en el suelo y bancos circulares, la plaza Mayor que quiere el PSOE de Plasencia
Su idea buscar conseguir "un nuevo espacio verde, sostenible y abierto a la ciudadanía"
El PSOE de Plasencia ha presentado públicamente su proyecto para la plaza Mayor de la ciudad, donde destaca una fuente con chorros que saldrían del suelo y bancos circulares con zonas verdes.
El partido concibe la zona como "un nuevo espacio verde, sostenible y abierto a la ciudadanía".
Según ha explicado, el objetivo de su proyecto es "convertirla en un referente de sostenibilidad, convivencia y vida urbana".
Fuentes y sombras
Ha denominado a la iniciativa ‘Plaza Mayor verde y viva’ y lo que plantea es "un espacio público central, que combina vegetación abundante, fuentes refrescantes y amplias zonas de sombra para crear un entorno confortable, sostenible y acogedor".
El diseño integra "naturaleza, agua y arquitectura ligera, favoreciendo la revitalización de la vida cívica y cultural en este enclave histórico".
El PSOE ha destacado que la remodelación de la plaza Mayor será posible gracias a los fondos que recibirá el ayuntamiento del programa europeo EDIL, gestionado por el Gobierno y que dotará al ayuntamiento con unos 11 millones de euros, el 85% subvencionado por Europa.
Propuestas ciudadanas
El PSOE ha invitado a la ciudadanía a conocer su propuesta para la plaza Mayor y a "participar activamente con sus ideas y sugerencias".
Ha hecho hincapié en que "la Plaza Mayor es de todos y todas. Queremos que su transformación refleje la identidad y las necesidades de la ciudad, construyendo juntos un espacio para el presente y el futuro".
Otros proyectos incluidos en el plan EDIL son la ampliación de los aparcamientos del parking de La Isla; la adaptación de la Casa del Deán como espacio cultural y biblioteca municipal; nuevos aparcamientos en San Calixto y Miralvalle y la adecuación de las riberas del río en Eulogio González.
- Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200
- Los padres de un colegio de Plasencia denuncian que no tiene calefacción
- Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia
- Devoción de La Salud de Plasencia: historia, tradición... y un cerdo
- Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico
- La edil de Plasencia investigada por insultos a un excompañero: 'Niego cualquier conducta delictiva y estoy dispuesta al diálogo en términos razonables
- Robe Iniesta propuso el destino del espacio joven de Plasencia y ahora llevará su nombre
- Un fuego de pasto se acerca al IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia