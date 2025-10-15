Detenidos dos vecinos de Plasencia en Salamanca, tras robar un coche con una escopeta dentro

Robaron un coche en Plasencia con una escopeta dentro y se marcharon en dirección a Salamanca. Al ser localizados por la Guardia Civil, emprendieron la huida y fue necesario cortar al tráfico la autovía A-62 para interceptarlos y detenerlos. Son dos hombres, vecinos de Plasencia y con numerosos antecedentes penales, que el juzgado ha dejado en libertad con cargos.

Según la información de la Dirección de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca, la mañana de este martes, guardias civiles del Subsector de Tráfico de Salamanca detectaron en el centro de transportes de Guijuelo un turismo con dos ocupantes que "levantaron sus sospechas". Al verse observados, huyeron de la zona y se incorporaron a la A-66, en dirección a Salamanca.

Robado en Plasencia

Los agentes comprobaron la matrícula del vehículo y descubrieron que había sido robado este lunes en el casco urbano de Plasencia y que contenía un arma larga en su interior, una escopeta.

Por este motivo, el cuerpo inició un operativo de seguimiento e intercepción, en el que participaron patrullas de tráfico y seguridad ciudadana (USECIC), con la coordinación del Centro Operativo Complejo de la Comandancia de Salamanca.

Zona de la detención de los dos hombres de Plasencia, que habían robado un coche. / GUARDIA CIVIL

Conducción temeraria

La Guardia Civil ha indicado que, "ante el riesgo existente, con el único fin de evitar posibles accidentes de los sospechosos con otros usuarios de la vía, se intentó interceptar el vehículo en marcha en diversos puntos de la misma, respondiendo los detenidos con una conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes".

Por este motivo, se decidió cerrar la A-62 por parte de la USECIC, en su acceso a Salamanca. Aunque los hombres intentaron saltarse el cierre, los agentes pudieron interceptar el vehículo y a sus ocupantes y recuperar la escopeta.

De esta forma, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó su libertad con cargos.

Descarga de Alertcops

La Guardia Civil de Salamanca ha recomendado a la ciudadanía que se descargue la App Alertcops para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

Además, la aplicación "permite recibir en el móvil mensajes de aviso" cuando el usuario esté en una zona con incidencias, como la persecución del vehículo, en este caso.