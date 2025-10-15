El PSOE de Plasencia se traslada al centro y presenta 15 propuestas a los presupuestos municipales

El PSOE de Plasencia quiere acercarse a la ciudadanía y una de las medidas que va a tomar, y que ya avanzó su secretario provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, en su última visita a la ciudad, es trasladarse a la zona centro. Así, el partido ya está buscando un local "a pie de calle".

El secretario local y portavoz del grupo municipal, Alfredo Moreno, ha señalado este miércoles que, una vez que encuentren la ubicación, se venderá el piso en el que está situada ahora la sede del partido, la avenida del Valle.

15 propuestas

Moreno ha explicado este paso, tras una comparecencia pública en la que ha detallado las 15 propuestas que el grupo ha presentado para que sean incluidas en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Plasencia.

De esta forma, ha respondido al ofrecimiento del concejal delegado, Álvaro Astasio, de realizar aportaciones a las próximas cuentas. No obstante, Moreno no confía en que se vayan a incluir porque "son las mismas de todos los años y, hasta ahora, no nos han hecho ni caso".

El PSOE de Plasencia se traslada al centro y presenta 15 propuestas a los presupuestos. / TONI GUDIEL

Plaza Mayor, asfaltado, aceras...

La que sí podría aceptar es la de contar en el presupuesto con una partida por el 15% con el que el ayuntamiento debe cofinanciar los proyectos del plan EDIL de fondos europeos, por los que Plasencia contará con 11.040.000 euros. La renovación de la plaza Mayor y el proyecto Plasencia río son para el PSOE los más prioritarios.

A su vez, el partido ha pedido que se blinde una partida para asfaltado, mayor de 600.000 euros y también otra para la compra de autobuses nuevos. Además, el PSOE quiere que se incluya dinero para la reparación de aceras; obras en instalaciones deportivas; plantación de arbolado y reparación de mobiliario urbano.

Estabilidad en las cuentas

Del mismo modo, ha solicitado una partida para reforzar las campañas de control de plagas; el mantenimiento de la ribera del río; la reforma del edificio de la escuela de piragüismo en La Isla; becas para niños que no pueden federarse deportivamente por motivos económicos; dinero para incluir a Plasencia en la red de ciudades amigas de los mayores y una rotonda en el acceso a Ciudad Jardín por la avenida Virgen del Puerto.

A nivel económico, el objetivo para el PSOE es lograr la "estabilidad de las cuentas y la sostenibilidad financiera", que permita al ayuntamiento eliminar la obligación de contar con un plan de ajuste, así como la deuda y aumentar las inversiones, cumpliendo todos los parámetros legales.

Nueva concejala en el grupo

Por otro lado, preguntado por la vacante en el grupo municipal tras la marcha de Roberto Rubiolo, Moreno ha señalado que ya se ha preguntado a la siguiente en la lista, Emilia Almodóvar, y están a la espera de respuesta, que prevé que se produzca esta semana.

"Es una tarea de responsabilidad. Lo que nos ha dicho es que hay días que tendrá que estar en Madrid (es diputada nacional) y no podrá estar aquí", ha apuntado.

En caso de que no aceptara el acta, la decisión pasaría a su predecesora, Aurora Caprita, que ostenta la secretaría de Deportes en la ejecutiva local.