Droga dentro de un zapato en Plasencia: La unidad canina de la Policía Local, crucial en un control de vehículos

Un agente humano no habría sido capaz de encontrar la droga que llevaba un hombre en el interior de uno de sus zapatos. Sin embargo, gracias a la unidad canina de la Policía Local de Plasencia ha sido posible detectarla, para después localizarla y sancionar a su propietario.

Ha ocurrido este miércoles, durante un control rutinario de la Policía Local en la rotonda de salida de Plasencia hacia la carretera de Montehermoso.

Raja en el zapato

Los agentes sospecharon de un vehículo en el que iban dos hombres y les dieron el alta. Como pensaban que podían llevar droga, contactaron con la unidad canina, que acudió para inspeccionar, tanto a los hombres como el vehículo.

La unidad canina de la Policía Local, revisa el coche en busca de drogas. / POLICÍA LOCAL

Como suelen hacer en estos casos, el perro marcó el zapato de uno, el copiloto, con lo que el hombre tuvo que descalzarse y la policía encontró que había hecho una pequeña raja en su interior, en la que había introducido una cantidad de droga.

Sanciones para ambos

No había estupefacientes en el vehículo pero, a su vez, los agentes le realizaron el control de drogas al conductor y dio positivo en varias.

La sanción por llevar droga encima supera los 600 euros, según la normativa, mientras que la multa por conducir bajo los efectos de estupefacientes, es de mil euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

La Policía Local ha destacado que "la vigilancia y prevención son fundamentales para garantizar la seguridad vial de todos".