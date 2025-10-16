Relevo en el colectivo
Sonia Grande, nueva presidenta de la asociación de amas de casa de Plasencia
Fue edil de Interior, Personal y Administración General hasta 2019
Afronta el reto de "fortalecer la presencia de la asociación en la comunidad"
La Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios Ciudad de Plasencia ha cambiado de directiva. A Fina Alkázar la ha sustituido la exconcejala del gobierno del PP Sonia Grande como presidenta.
Grande fue edil de Interior, Personal y Administración General del ayuntamiento hasta 2019, en que fue en las listas del PP a la Asamblea de Extremadura.
Única candidatura
Se da la circunstancia de que, en la asamblea para renovar los cargos se presentó una única candidatura, por lo que no fue necesario votar. En la directiva de las amas de casa, Grande estará acompañada por Yolanda Palacios como secretaria, Carlos Amaro como tesorero y Cristina Ureba, María Dolores Montañés, Benedicta Galán y Laura María, como vocales.
La primera decisión que han tomado ha sido el cambio de nombre por Asociación de personas consumidoras y usuarias Ciudad de Plasencia.
Defensa de derechos
Grande ha expresado su satisfacción al asumir el cargo y ha señalado: "Asumo esta responsabilidad con ilusión y muchas ganas de trabajar por nuestra asociación y por todos los consumidores y usuarios que representamos".
Además, ha destacado la importancia de este tipo de asociaciones "como espacios de participación ciudadana que defienden los derechos de las familias, promueven el consumo responsable y fomentan la unión vecinal".
Formación
La nueva directiva afronta el reto de "fortalecer la presencia de la asociación en la comunidad, impulsar actividades informativas y formativas, y reforzar su papel como interlocutora ante las administraciones públicas". A su vez, inicia un nuevo periodo "de trabajo y compromiso colectivo, reafirmando su vocación de servicio".
- Próximo 'boom' de viviendas en Plasencia: el desarrollo de suelo permitirá la construcción de más de 200
- Una fuente en el suelo y bancos circulares, la plaza Mayor que quiere el PSOE de Plasencia
- Los padres de un colegio de Plasencia denuncian que no tiene calefacción
- Control de accesos y cámaras de vigilancia, novedades para el parque de Los Pinos de Plasencia
- Devoción de La Salud de Plasencia: historia, tradición... y un cerdo
- Los 17 bancos rotos del Arroyo Niebla de Plasencia
- Rechazo frontal de la asociación Intramuros de Plasencia al cierre de la plaza Mayor al tráfico
- Adiós a los baches: el plan de asfaltado de Plasencia supondrá una inversión de al menos medio millón