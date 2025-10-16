Sonia Grande, nueva presidenta de la asociación de amas de casa de Plasencia

La Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios Ciudad de Plasencia ha cambiado de directiva. A Fina Alkázar la ha sustituido la exconcejala del gobierno del PP Sonia Grande como presidenta.

Grande fue edil de Interior, Personal y Administración General del ayuntamiento hasta 2019, en que fue en las listas del PP a la Asamblea de Extremadura.

Única candidatura

Se da la circunstancia de que, en la asamblea para renovar los cargos se presentó una única candidatura, por lo que no fue necesario votar. En la directiva de las amas de casa, Grande estará acompañada por Yolanda Palacios como secretaria, Carlos Amaro como tesorero y Cristina Ureba, María Dolores Montañés, Benedicta Galán y Laura María, como vocales.

La asamblea de amas de casa de Plasencia, que votó como presidenta a Sonia Grande. / Cedida

La primera decisión que han tomado ha sido el cambio de nombre por Asociación de personas consumidoras y usuarias Ciudad de Plasencia.

Defensa de derechos

Grande ha expresado su satisfacción al asumir el cargo y ha señalado: "Asumo esta responsabilidad con ilusión y muchas ganas de trabajar por nuestra asociación y por todos los consumidores y usuarios que representamos".

Además, ha destacado la importancia de este tipo de asociaciones "como espacios de participación ciudadana que defienden los derechos de las familias, promueven el consumo responsable y fomentan la unión vecinal".

Formación

La nueva directiva afronta el reto de "fortalecer la presencia de la asociación en la comunidad, impulsar actividades informativas y formativas, y reforzar su papel como interlocutora ante las administraciones públicas". A su vez, inicia un nuevo periodo "de trabajo y compromiso colectivo, reafirmando su vocación de servicio".