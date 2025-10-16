Vuelve el timo por el 'abrazo cariñoso': De Barcelona a Malpartida de Plasencia para robar a una mujer de 80 años

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Malpartida de Plasencia, han detenido a una mujer de 36 años y con residencia habitual en Barcelona, como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y otro de hurto mediante el conocido método del abrazo cariñoso.

Según ha informado la Guardia Civil, el timo se ha producido este martes, cuando la víctima, una vecina de Malpartida de 80 años, estaba a descansando sola en su domicilio.

Cadena de oro

En ese momento, una mujer llamó a la puerta y, tras identificarse como amiga de su hija, se abalanzó sobre ella abrazándola con fuerza y dándole dos besos. Durante ese contacto, la detenida "aprovechó para desabrochar y sustraer una cadena de oro que la víctima llevaba puesta".

Después, la mujer le pidió a la víctima un vaso de agua, y mientras esta acudía a la cocina, accedió al interior del domicilio sin autorización, momento en el que la víctima se percató de que la cadena había caído al suelo. Al ser descubierta, la supuesta autora le dijo que se le había caído accidentalmente y abandonó precipitadamente la vivienda.

Orden de detención desde Asturias

La Guardia Civil ha destacado que, gracias a la rápida intervención de una patrulla de la Policía Local, la mujer fue interceptada en las inmediaciones de la vivienda y retenida hasta la llegada de los agentes de la benemérita, quienes comprobaron su identidad y constataron la existencia de una orden judicial de detención en vigor emitida por un juzgado de Asturias, relacionada también con un delito de hurto.

Grupo criminal itinerante

Además, a la mujer le constan numerosos antecedentes por hechos similares cometidos en diferentes provincias, utilizando el mismo método, el del abrazo cariñoso. Incluso ya había sido detenida como presunta integrante de un grupo criminal itinerante dedicado a esta modalidad delictiva.

Tras realizar las comprobaciones oportunas y entrevistarse con la víctima, la Guardia Civil procedió a la detención de la mujer.

La Guardia Civil ha hecho hincapié en que "la actuación conjunta y coordinada entre la Policía Local de Malpartida de Plasencia y la Guardia Civil permitió la rápida identificación y detención de la presunta autora, evitando su huida y garantizando la recuperación de los efectos sustraídos".

Consejos para prevenir el 'abrazo cariñoso'

La benemérita ha querido recordar a la ciudadanía que este tipo de delitos son "relativamente frecuentes, especialmente en personas de edad avanzada o que viven solas", por lo que ha recomendado unas pautas preventivas.

Estas son desconfiar de desconocidos que se acerquen con excesiva familiaridad o afecto sin motivo aparente; no permitir el acceso a la vivienda a personas que no conozca, aunque aleguen ser amigos o conocidos de familiares; evitar mostrar joyas u objetos de valor cuando se encuentre en la vía pública; mantener la puerta cerrada con llave y utilizar la mirilla o el telefonillo para comprobar la identidad de quien llama y, ante cualquier sospecha, llamar de inmediato al 062, facilitando toda la información posible sobre la persona o vehículo implicado.