Comparativa de enero a septiembre

El autobús urbano de Plasencia ha subido en un año en 42.000 viajeros

Supone un ascenso del 12,3% y está a 90.000 usuarios de igualar a los de 2024

El ayuntamiento trabaja en ajustar horarios y frecuencias dentro del nuevo pliego

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Los datos del número de viajeros del autobús urbano de Plasencia, de enero a septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024 muestran un alza, lo que significa que, al finalizar el año, podría alcanzarse el mayor número desde la pandemia.

Según los datos facilitados este jueves por el concejal David Dóniga, de enero a septiembre se han subido al autobús urbano, que gestiona la cooperativa Los Arcos, 383.150 personas, que son 42.034 más de las que lo hicieron de enero a septiembre de 2024.

Posible récord

Esto supone un incremento del 12,3% y que, para igualar el dato del año pasado, entre octubre y diciembre el número de usuarios debería ser de 90.339.

Sin embargo, Dóniga cree que 2025 podría terminar con un récord, comparando los datos de los últimos cinco años, y superar los 500.000 viajeros.

Bonos más vendidos

En cuanto a los billetes, los más vendidos son los bonos, con 22.176, mientras que billetes sencillos se han adquirido 19.858.

Los más vendidos son los bonos de 20 viajes, con un 29,61%, seguidos de los bonos mensuales, con un 27,71%; bonos sociales, que suponen un 25,77% de los vendidos y el bono joven, con un 16,91% del total.

Para el concejal, estos datos demuestran que el servicio del autobús urbano "es cada vez más valorado" y ha querido destacar el "esfuerzo de la empresa y el ayuntamiento por la calidad, puntualidad y comodidad".

Nuevo pliego

En este sentido, ha afirmado que se está trabajando en "ajustar horarios y frecuencia" y también en dar más difusión a los bonos sociales y juveniles, así como en avanzar en modernizar la flota.

No obstante, esto llegará con el nuevo pliego de condiciones. Actualmente, el ayuntamiento está a la espera de la adjudicación definitiva a una empresa para reflejar en la documentación nuevas rutas y horarios y valorar si los nuevos autobuses los adquiere el ayuntamiento o la empresa que resulte adjudicataria del servicio.

Asún así, el edil ha apuntado que, "si se da la oportunidad" de comprar más con ayuda de otras administraciones o fondos europeos, no se descartaría.

