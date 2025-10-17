Fernando Pizarro: "Decir no a estos presupuestos es decir no al desarrollo de Extremadura y de Plasencia"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, considera que los presupuestos de la Junta de Extremadura, registrados ayer jueves en la Asamblea, son históricos y destaca el dinero destinado a la capital del Jerte. De hecho, Pizarro subraya que de los 8.657 millones de euros de las cuentas regionales 40 se destinan a inversiones directas en Plasencia, una cifra, en opinión del regidor, sin precedentes para la localidad.

Así, este dinero se repartirá en 7 proyectos, que "responden a las demandas históricas de la ciudad" y que impactarán directamente en el urbanismo, patrimonio y servicios. Estas actuaciones son:

Macro-inversión en vías: Mejoras en la avenida Martín Palomino, la avenida de España y la carretera de Trujillo, con una dotación de 14,3 millones de euros distribuidos en tres años. Educación y servicios: La construcción del nuevo colegio en las Huertas de la Isla y mejoras en centros educativos de todos los niveles. Recuperación patrimonial: La rehabilitación de la muralla y la iglesia de Santo Domingo, que se completará con la creación de un nuevo espacio museístico. Patrimonio menor: La recuperación del Matadero municipal y la Casa del Deán, con 200.000 euros asignados a cada proyecto. Infraestructura clave: El nuevo puente sobre el río Jerte, que cuenta con fondos asegurados para estudios y ejecución de obras hasta el año 2027. Servicios sociales: La reforma integral del Centro Sociosanitario, que recibirá 7,8 millones en 2026 y 2,8 millones en 2027. Seguridad local: Una partida de 70.000 euros para la nueva galería de tiro de la Policía Local.

Apoyo a los presupuestos

Por toda ello, el alcalde efectúa un llamamiento a todos los grupos políticos para que apoyen los presupuestos autonómicos y advierte que "decir no a estas cuentas es decir no al desarrollo de Extremadura y de Plasencia".

Además, apostilla que las cuentas del Ejecutivo de María Guardiola son imprescindible para "seguir avanzando en el desarrollo de Plasencia. Este presupuesto permite colmar gran parte de las demandas históricas de Plasencia. Es el primer paso de un camino que debe continuar para responder a las necesidades de desarrollo de la ciudad que tengo el honor de representar desde hace casi quince años".