Este viernes, en Las Claras

La lucha por salir de un tumor cerebral y el maltrato, en un libro que se presenta en Plasencia

Estela Muñoz ha plasmado su historia personal para intentar ayudar a otras mujeres en su situación

Estela Muñoz presenta en Plasencia un libro sobre su lucha por salir de un tumor cerebral y el maltrato.

Estela Muñoz presenta en Plasencia un libro sobre su lucha por salir de un tumor cerebral y el maltrato. / Cedida

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La lucha de una placentina por combatir un tumor cerebral severo, el más grave, sin cura conocida todavía, a la vez que era víctima de maltrato psicológico por parte de su pareja, ya expareja, la ha reflejado Estela Muñoz en un libro, ‘Resistencia’, que presentará este viernes en Plasencia.

Será a las ocho de la tarde, en el centro cultural de Las Claras y su objetivo es que la obra "pueda ayudar". Por un lado, a que mujeres que estén sufriendo violencia de género puedan salir de la situación porque, "si yo he podido salir, puede cualquiera".

Lo dice porque la separación llegó cuando estaba inmersa en el tratamiento por el glioblastoma que padece, dolorida, en el hospital y sin apenas fuerzas.

Para los enfermos

Por otro lado, también espera que pueda ayudar a personas con enfermedades como la suya u otras de gravedad. En este sentido, tras su experiencia buscando tratamientos alternativos a los que le prescribieron, el mensaje que lanza es que "no hay que creer en las estadísticas, hay que luchar y buscar otras alternativas, otros tratamientos porque hay médicos muy cerrados y hay que abrirles un poco la mente". A ella le ha funcionado.

