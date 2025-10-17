"Podemos modular el tamaño del fuego y que nos facilite luchar contra él"

Se está perfilando un Pacto de Estado contra la emergencia climática. ¿Qué aspectos clave debería incluir?

Tiene que quedar claro que le llaman emergencia climática, pero, cuando hablamos de incendios, de danas, de olas de calor, la solución es gestión forestal. Hay que tener eso siempre en el radar para que luego las decisiones y las inversiones que pueda conllevar vayan de la mano. España tiene un 56% de superficie forestal y la inversión y la dedicación que estamos haciendo es muy insuficiente.

En el caso de los grandes incendios, ¿cómo se puede materializar esa gestión forestal?

Lo que tenemos clarísimamente diagnosticado es que se juntan una serie de factores, unos de cambio climático y otros de abandono del mundo rural y de falta de gestión, que son los que hacen que esta serie de incendios que estamos viendo estén cada vez más fuera de capacidad de extinción, generan una energía que está por encima de las capacidades físicas de apagar esos fuegos. Contra el cambio climático, la lucha es mucho más a largo plazo, pero sí tenemos capacidad de intervenir en la gestión activa del territorio para que los incendios que llegarán sean combatibles. Esa parte de gestión es imprescindible, junto con la prevención urbanoforestal y la mejora de los medios de extinción, sus condiciones y recursos para que, cuando tengan que ir de forma simultánea a un montón de fuegos sean los más eficientes.

Felipe González habló en la inauguración de las jornadas de fuegos de sexta generación. ¿Qué los diferencia de generaciones anteriores?

Es un término creado para que se comprenda más la terminología y lo que viene a decir es que son fuegos que generan tanta energía que están fuera de capacidad de extinción y que, además, generan una meteorología propia que los agrava muchísimo más. Es una energía que por muchos medios aéreos, terrestres y humanos que se pongan no se puede hacer nada.

Claro, González los calificó de inextinguibles

Se han juntado muchos factores. Esa carga de combustible, no me gusta llamar combustible a nuestras masas vegetales, pero sí que es verdad que están tan desatendidas que tienen una estructura muy continua que antes no se daba. El paisaje estaba gestionado porque nuestros abuelos sacaban la madera, tenían ganado, pistas de acceso y, cuando llegaba el fuego, era más fácil acometerlo. Ahora, no tenemos a una población activa vinculada con ese territorio, tenemos muchísima carga disponible para el fuego y entonces la energía generada está fuera de capacidad. Además, la conciencia de riesgo de la población la hemos perdido un poco. Hemos perdido la separación entre poblaciones rurales y forestales y esto hace que primero se intervenga en las poblaciones, con lo que se desatiende la parte de frenar el fuego y va extendiéndose más. Si somos capaces de prever e invertir en mejoras, estaríamos en una situación mejor de cara a futuros incendios. Los eslabones son muchos, gestión del territorio, potenciar el sector primario, generar oportunidades, un polinomio perfecto que es gestión forestal sostenible.

Arantza Pérez, durante la entrevista sobre los grandes incendios en Plasencia. / TONI GUDIEL

¿Qué supondría esa gestión?

Que tengamos unos recursos naturales, empleo, que mejoremos la biodiversidad, que protejamos el suelo, mejoremos la infiltración de agua, cuidemos nuestros sumideros de carbono, que a su vez mitigan el cambio climático, la ecuación es perfecta.

Pero todos esos eslabones no se consiguen a corto plazo

Nosotros hablamos de planes de gestión de un monte a cien años, por eso nos cuesta con la parte política, que los busca a cuatro años, pero es que tienes que tomar decisiones para los 80 años siguientes y, además, el 72% de la superficie forestal está en manos privadas. Ese eje de la gobernanza de la propiedad privada es fundamental acometerlo y generar modelos de fiscalidad favorable, buscar incentivos para que no haya un abandono. Tenemos que gestionar para prevenir incendios, la parte ambiental, pero tiene que estar equilibrada con la social y la económica.

¿Falta educación?

Sí. Nos hemos quedado educando como si el monte estuviera como antes, pero ahora lo que tenemos es esta masa forestal que hay que cuidar y para cuidar hay que gestionar, no hay que abandonar, porque si no, ya la ha gestionado el fuego. Vamos a tener que convivir con los fuegos y yo pongo el ejemplo de estos gigantes, va a haber que luchar contra ellos frecuentemente, pero podemos, gestionando el territorio, modular el tamaño de ese gigante y hacerlo al tamaño que nos facilite luchar contra él.

¿La mayoría de los fuegos son fruto de la mano del hombre?

Se ha demostrado que evidentemente no es así. Todos los fuegos de este verano son en zonas totalmente abandonadas y no hay unos intereses detrás. La normativa, además, prohibiría cualquier cambio de uso. Al final, es uno de los bulos totalmente extendidos y que no tiene de verdad ningún valor real.

¿Es optimista respecto al futuro? ¿Este verano ha supuesto un antes y un después?

Bueno, son retos gordos, llevamos bastante tiempo de retraso en abordarlos, pero sí somos optimistas porque el mensaje va calando. Deberíamos ver de esta desgracia una oportunidad de reflexión y de cambiar ciertas cosas. Hay que ver qué podemos hacer cada uno.