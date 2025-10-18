Las cámaras del centro de Plasencia se retrasan: El sistema de control de accesos volverá a licitarse

El control de los accesos a la zona centro de Plasencia a través de cámaras de videovigilancia y bolardos se va a retrasar porque el ayuntamiento tendrá que volver a sacar a licitación el sistema.

Fue en julio cuando la concejalía de David Dóniga publicó la oferta, dividida en tres lotes, uno para sistemas de control de accesos (incluidos bolardos, cámara de lectura de matrículas y obra civil necesaria); oro para sistemas de videovigilancia (incluidas cámaras de videovigilancia y obra civil necesaria) y un tercero para sistemas de gestión (incluye software de gestión del control de accesos, gestión del control de videovigilancia y Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local).

Todo el sistema salió a licitación por 149.149,83 euros, que financiaría la Unión Europea.

Concurso desierto

El 30 de julio terminó el plazo para presentar ofertas, sin embargo, como ha confirmado Dóniga, no se ha presentado ninguna, ni para el sistema de instalación de bolardos, ni para el de cámaras.

Una sí optó a la adjudicación de los sistemas de gestión, pero lo hizo con una oferta que se encontraba "incursa en presunción de anormalidad", por lo que debía justificar su baja.

El concejal de Interior del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga. / TONI GUDIEL

Habrá modificaiones

En todo caso, el concejal ha indicado que lo que se ha decidido es evaluar de nuevo el pliego de condiciones para "modificar cosas y volver a sacarlo a licitación".

Esto todavía no ha ocurrido, con lo que tendrán que pasar varios meses hasta que el proyecto se haga realidad.

Mientras tanto, las cámaras instaladas en la zona centro no funcionan y, para evitar los accesos a la zona centro en momentos de afluencia, Interior ha optado por colocar vehículos de la Policía Local, ya que, "si ponemos vallas, la gente las quita y pasa".

Cierre de la plaza Mayor

No obstante, este es el sistema que han elegido para las restricciones de acceso a la plaza Mayor los fines de semana, que han entrado en vigor este mes, para todos los conductores salvo residentes con garaje, vehículos autorizados, entre los que se encuentran los taxis, vehículos de emergencia y clientes de alojamientos hoteleros.

El pliego anterior recogía los puntos exactos donde se colocarán las cámaras. Siete de ellas estarán en el acceso a la plaza de la catedral por la calle Santa Clara; la puerta del Sol; la entrada a la plaza Mayor por la calle del Rey y el acceso al rincón de San Esteban; las escaleras mecánicas; la calle del Sol y la avenida del Valle.

Nuevas pilonas

Además, las otras cinco cámaras se ubicarán en los mismos puntos donde el ayuntamiento recuperará las pilonas para controlar los accesos motorizados al centro, que será "automático por lectura de matrícula". Por un lado, volverán a instalarse en la intersección de la calle Zapatería con la plaza de San Nicolás; en la intersección de la calle Talavera con la calle Morenas; en la intersección de la calle del Rey con la plaza Mayor y la intersección de la calle del Sol con la calle Santa Ana.

Como novedad, se instalará otra pilona, en la intersección de la calle Trujillo con la calle Blanca.

En 2014, se instaló por primera vez el sistema de bolardos, que dejó de funcionar en 2018.