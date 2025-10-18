Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presupuestos de Plasencia: Unidas Podemos presenta propuestas por valor de 1,5 millones de euros

Incluyen partidas para autobuses, vivienda social, barreras, huertos y ayudas a familias

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Al igual que el PSOE, Unidas Podemos Plasencia también ha presentado propuestas para los próximos presupuestos del ayuntamiento. Son un total de 10 y por un valor de 1,5 millones de euros.

Mavi Mata y Gonzalo Torre las han dado a conocer públicamente. Por un lado, proponen crear partidas para renovar la flota de autobuses, adquirir viviendas sociales para poner a disposición de las familias y ayudas a las monomarentales y monoparentales.

Soledad y barreras

Por otro, plantean la constitución y participación del ayuntamiento en comunidades energéticas; una partida para material para la biblioteca; un plan de choque para la soledad no deseada y dinero para un estudio y plan de acción anual contra las barreras.

En su batería de iniciativas se encuentran también partidas para el mantenimiento del espacio joven de San Juan, que ya gestiona el ayuntamiento; para huertos urbanos y el plan de sombras para parques infantiles ya aprobado en el ayuntamiento, gracias a una moción que presentó precisamente Unidas Podemos.

TEMAS

Presupuestos de Plasencia: Unidas Podemos presenta propuestas por valor de 1,5 millones de euros

