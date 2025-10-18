Presupuestos de Plasencia: Unidas Podemos presenta propuestas por valor de 1,5 millones de euros.

Al igual que el PSOE, Unidas Podemos Plasencia también ha presentado propuestas para los próximos presupuestos del ayuntamiento. Son un total de 10 y por un valor de 1,5 millones de euros.

Mavi Mata y Gonzalo Torre las han dado a conocer públicamente. Por un lado, proponen crear partidas para renovar la flota de autobuses, adquirir viviendas sociales para poner a disposición de las familias y ayudas a las monomarentales y monoparentales.

Soledad y barreras

Por otro, plantean la constitución y participación del ayuntamiento en comunidades energéticas; una partida para material para la biblioteca; un plan de choque para la soledad no deseada y dinero para un estudio y plan de acción anual contra las barreras.

En su batería de iniciativas se encuentran también partidas para el mantenimiento del espacio joven de San Juan, que ya gestiona el ayuntamiento; para huertos urbanos y el plan de sombras para parques infantiles ya aprobado en el ayuntamiento, gracias a una moción que presentó precisamente Unidas Podemos.