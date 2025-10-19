De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte

Estela Muñoz tiene un tumor cerebral incurable (glioblastoma multiforme) y, desde diciembre de 2023, cuando tenía 42 años, ha pasado por varios tratamientos; ha estado una semana en coma; se ha separado de su marido tras 16 años juntos por violencia psicológica, pero también ha ascendido a sargento de la Guardia Civil y ha escrito un libro, Renacer, que le ha servido para "sanar, como terapia".

Todo con el foco puesto en su principal objetivo, seguir viva para su hijo de once años. "Yo no me puedo morir, tengo que pasar los años de adolescencia con él, aunque tenga que gastarme el dinero o pedir un crédito o irme a otro país, no me puedo dejar morir".

Lo dice con una gran determinación, a pesar de que sabe que el tumor puede ir creciendo poco a poco o "que te acuestes por la noche y no te despiertes por la mañana". Aun así, no va a dejar de intentar hacerle frente.

Vida en Malpartida

Estela nació en Plasencia, aunque ha vivido en Malpartida, donde fue al colegio y luego al instituto en Plasencia. Estudió Filosofía en Salamanca, hasta que volvió al pueblo, donde vive su familia.

Ya en la Guardia Civil, la destinaron a Madrid, a la jefatura fiscal y de frontera. Estaba preparando las oposiciones a sargento cuando el cáncer se manifestó dejando todo su lado izquierdo "inútil. Se me caían las cosas de la mano, sentía un hormigueo raro".

Estela Muñoz, nacida en Plasencia, con su libro 'Renacer'. / CEDIDA

En coma

Lo que podía ser esclerosis múltiple se convirtió en glioblastoma multiforme. Recibió el diagnóstico en diciembre de 2023, después de que, debido a la biopsia, quedara en coma. "Salí del hospital en silla de ruedas", señala.

La operaron en enero de 2024 y la estadística dice que, cinco meses después, debería haber muerto.

A pesar del tratamiento habitual que le pusieron, que tiene "cien años, pero lo siguen poniendo, aunque el oncólogo me dijo que no iba a funcionar y que me iba a morir".

Tenía razón porque, durante la quimioterapia y radioterapia, no avanzó, pero, al terminar, «había crecido hasta los 7 centímetros».

No se rindió

Ahí empezó el renacer de Estela porque no se rindió. Investigó por su cuenta y le recomendaron otros tratamientos, como la oncothermia y otra máquina de radioterapia única en España. Consiguió reducir el tumor hasta los 2,4 centímetros, en parte gracias a su seguro médico y también con su dinero.

Otro oncólogo le recomendó probar un medicamento, Avastin, que entra en la Seguridad Social y no lo dudó, "era eso o morirme". Ahora, solo le queda un anillo alrededor del tumor y, para eliminarlo, su esperanza es un ensayo con un antidepresivo. Tiene claro que no va a dejar de intentarlo.

Violencia de género

Lo suyo es resiliencia con mayúsculas porque, en ese proceso, hizo un examen práctico y otras cinco pruebas que le faltaban para su ascenso a sargento porque, "si me moría, yo moría sargento".

Pero además, se dio cuenta de algo que había vivido muchos años, pero no había visto, que su marido la maltrataba psicológicamente.

Lo reflexionó y comprobó durante la enfermedad. "No quería cuidarme, me tiró de la silla y, siempre que iba con él, me caía, con nadie más". Además, le condenaron por falsedad documental al intentar que, a su muerte, fuera él y no su hijo quien cobrara los 127.000 euros de su seguro de vida y también "preparó los papeles para la pensión de viudedad".

Su renacer

Finalmente, le condenaron por maltrato psicológico y tiene una orden de alejamiento de ella de 500 metros.

Su renacer lo ha plasmado en un libro para ayudar a otras personas en su situación porque, "si yo he podido salir de esto, cualquiera puede".

Destaca que, a pesar de todo, ha contado con el apoyo de su familia, sus amigos y la Guardia Civil y se mantiene firme en el lema que grabó a su hijo en un sable, como el que ella recibió de la Guardia Civil, y que le regaló: "Con esfuerzo y constancia puedes conseguir lo que te propongas".