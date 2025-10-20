Arranca la Semana de la Salud en Plasencia, que dará respuestas y herramientas para mejorarla

"No vamos a promocionar la enfermedad sino cómo ser conscientes de nuestra propia salud y las herramientas que nosotros podemos ofrecer para mejorarla". Así ha definido Santiago San José, gerente del área de salud de Plasencia, el objetivo de la segunda edición de la Semana de la Salud, que ha arrancado este lunes, en el centro de Las Claras.

Organizada por la Gerencia, en colaboración con el SES y el ayuntamiento, el programa está formado por una treintena de actividades, entre charlas, talleres y la feria de la salud, que acogerá la plaza de abastos el próximo viernes. Envejecimiento saludable, cáncer, higiene dental, emociones, celiaquía, diabetes, adicciones o hemodonación son algunos de los temas que se tratarán.

Prevención

En todas las actividades, se pondrá el foco en la "prevención. Estas jornadas nos ayudan a acercar a nuestros profesionales a la población y a que sean conscientes de que esa prevención redunda en una mejora de la salud", ha indicado San José.

Fotogalería | Arranca la semana de la salud de Plasencia / Toni Gudiel

Por su parte, la directora general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, Yolanda Márquez, ha subrayado la "importancia de salir a la calle y demostrar al ciudadano de a pie que las enfermedades se pueden prevenir y promocionar la salud". De ahí el lema de la semana, Salud para todos y todos por la salud.

Atención a los jóvenes

Para Márquez esta iniciativa es una "invitación a la corresponsabilidad y el trabajo conjunto porque la salud no es solo la parte clínica". Por eso, ambos han animado a los ciudadanos a participar y "preguntar porque es una oportunidad para aprender, cuidarse y cuidar a otros".

Sobre todo, el alcalde, Fernando Pizarro, ha instado a "invertir muchos esfuerzos en los más jóvenes y adolescentes" y ha resaltado que el ayuntamiento cuenta con una "red de asociaciones dedicadas a los demás que no tiene ninguna otra ciudad".

Primera charla

En cuanto a las actividades. La apertura ha corrido a cargo de la doctora Carmen Sánchez Alegría, con una conferencia donde propone un maletín, no de medicamentos sino como el cuidado integral de la persona, cuerpo, mente y alma.

Sánchez Alegría aboga por escucharnos a nosotros mismos y tener en cuenta las emociones porque "la vida consiste más en el ser que en el tener".

El programa

En cuanto al resto de la semana, el martes 21, habrá una conferencia a las cinco sobre psicología en la vida cotidiana y otra a las seis sobre la diabetes. El miércoles 22, a las cinco, se hablará de la celiaquía y, a las seis, del ejercicio físico para el paciente oncológico y, el jueves, las charlas serán sobre cómo prevenir el cáncer la movilización del paciente crónico, a la misma hora y todas en Las Claras.

Ya el viernes, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la feria de la salud en la plaza de abastos y también donaciones de sangre y pruebas de detección del VIH.

Por otro lado, a las seis, en la sala Verdugo, habrá una representación teatral del grupo de mayores de la avenida de la Vera.

Donación y pruebas de VIH

A su vez, en los centros de mayores, se desarrollarán charlas y talleres sobre envejecimiento saludable, primeros auxilios y fragilidad en el adulto mayor y, en los centros educativos, cuentacuentos, talleres y juegos sobre cáncer, higiene dental, emociones, primeros auxilios, donación de órganos y sangre, adicciones, violencia sexual, enfermedades raras y celiaquía.

En la universidad, tendrá lugar un taller de prevención de VIH y nuevas estrategias de prevención y otras charlas en el centro de adultos y los centros de salud sobre menopausia o salud bucodental.

Como actividades paralelas, el martes 21, a las diez, saldrá la ruta por Plasencia, desde el pabellón de La Data hasta Las Claras y, de lunes a jueves, habrá una exposición fotográfica sobre conductas adictivas en mujeres, en Las Claras.