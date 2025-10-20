Detenido en Plasencia por conducir un coche con un permiso falsificado

Conducía un vehículo cuando la Policía Local de Plasencia le paró en un control de documentación, alcoholemia y drogas. Presentó un permiso de conducir, pero ante las dudas de los agentes de que fuera falso, lo comprobaron y así era porque no tenía carné para conducir turismos (tipo B), sino motocicletas (tipo A)y además, estaba caducado desde 2009.

Según ha informado el ayuntamiento, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de falsedad documental y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional para la instrucción de diligencias y su posterior remisión al juzgado de guardia.

Cuatro accidentes leves

La policía ha señalado que, según el artículo 392 del Código Penal, este tipo de delitos puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.

Control nocturno de la Policía Local de Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Además, los controles a conductores del fin de semana se han saldado con una denuncia a otro conductor por carecer de seguro obligatorio y otra a un tercero por no haber pasado la ITV reglamentaria.

Por otro lado, la Policía Local también ha intervenido en cuatro accidentes de tráfico, con un balance de cuatro personas heridas leves y ha colaborado con el servicio de bomberos en una intervención en un domicilio de la calle Barriales debido a un incendio provocado por una mala combustión de la chimenea.

Multas por orinar y llevar perros sueltos

En este sentido, el cuerpo ha querido incidir en la importancia de "realizar la limpieza periódica del tiro de las chimeneas para evitar riesgos de incendio".

También el fin de semana, agentes locales han sancionado a una persona por orinar en la vía pública; a otra por llevar perros sueltos en un parque; a un establecimiento de la calle Lusitania por colocar un altavoz en la vía pública sin autorización y ha intervenido en dos peleas donde no hubo heridos.