Pedirán la libertad de un 'Lolete' del tiroteo de Plasencia, que trasladó a la niña herida al hospital.

La defensa de uno de los encarcelados por el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en el barrio de San Lázaro de Plasencia, en el que murió una niña de dos años, va a pedir la salida de prisión de su defendido, miembro del clan de los ‘Loletes’, porque "no estuvo en el tiroteo" y, además, ayudó a la niña herida trasladándola al hospital junto a su madre en un coche.

Este encarcelado ha declarado este lunes por videoconferencia desde la prisión de Topas (Salamanca) y, según han explicado sus abogados, SM Abogados Penalistas, se ha ratificado en lo que dijo en un primer momento ante el juez.

Escuchó gritos

Ahora, lo ha hecho también ante otros abogados defensores y de las acusaciones particulares, dentro de la instrucción que lleva a cabo el juzgado número 1 de Plasencia. Lo que ha testificado es que, cuando ocurrió el tiroteo, estaba en su domicilio y, al terminar, "escuchó gritos" y "salió corriendo" hacia la casa de la que provenían, donde se habían escondido la niña de dos años, con su madre y otras personas, entre ellas, la joven que también resultó herida en un pie.

Entonces, "pidió las llaves de un coche" y una mujer le dejó el suyo, en el que trasladó a madre e hija a las Urgencias del hospital Virgen del Puerto.

Según SM, la joven herida en el pie le vio en el hospital y así lo ha declarado ante el juez, lo que, sin embargo, no ha hecho hasta ahora la madre de la niña.

Agradecimiento

No obstante, el despacho de abogados de los padres, que se han personado en el caso como acusación particular, ha mostrado su agradecimiento expreso a este encarcelado por haber llevado a madre e hija en coche hasta el hospital. Ha señalado que, "si hoy estuviera viva, hubiese sido por su gesto, por su iniciativa".

Los padres de la niña fallecida en el tiroteo de Plasencia, en el juzgado, en una imagen de archivo. / TONI GUDIEL

Este es uno de los argumentos de SM Abogados Penalistas para solicitar la "libertad inmediata" de su defendido, a los que une que "no estuvo en el tiroteo" y tampoco se le practicaron en su momento las pruebas de residuos de disparo, que sí se hicieron a otros encarcelados. Entre ellos, tres han dado positivo y un cuarto, miembro del clan de los ‘Hilarios’, permanece en libertad.

Once detenidos

Tras el tiroteo, la Policía Nacional detuvo a un total de once personas, seis miembros del clan de los ‘Loletes’ y cinco de los ‘Hilarios’. Los primeros están en prisión desde el mes de abril.

Según el atestado policial, la trayectoria de los disparos fue desde las casas de los ‘Loletes’ hacia el coche en el que acudieron los ‘Hilarios’ al barrio y que terminó, tras su huida, con 19 impactos de bala.