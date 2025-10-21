Acompañamiento de la Diputación de Cáceres
La entidad local de San Gil, dependiente de Plasencia, se constituirá como una comunidad energética
El ayuntamiento cederá las cubiertas y terrenos necesarios
Calcula que supondrá un ahorro en las facturas de hasta un 95%
La Entidad Local Menor de San Gil, dependiente de Plasencia, se va a constituir como comunidad energética. Tras un acuerdo aprobado en enero de este año, se ha sometido a información pública la memoria que justifica la conveniencia y oportunidad de prestar servicios energéticos.
Así, después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, su alcaldesa, Esther Sánchez, ha destacado que, gracias al acompañamiento y asesoramiento de la Diputación de Cáceres, a través de la Oficina de Transformación Comunitaria, la entidad local se convertirá en una comunidad energética "a la que tanto vecinos como empresas podrán adherirse".
Reducción en la factura
Además, ha subrayado que, quienes lo hagan, "podrán ver reducidas sus facturas de energía eléctrica hasta en un 95%".
A su vez, Sánchez ha afirmado que la comunidad, "no solo producirá su propia energía sino que podrá acumular los excedentes para compensarlos en futuras facturas durante un período de hasta cinco años".
Hacia la autosuficiencia
También ha destacado que el ayuntamiento tendrá una "participación activa" porque cederá las cubiertas y terrenos necesarios para la instalación de placas y aportará solvencia y seguridad a lo que esperamos que sea el inicio del camino que nos lleve a la autosuficiencia energética".
