Pasaban las 11.30 horas, cuando las sirenas han comenzado a sonar en las proximidades de la plaza Mayor de Plasencia. Ha sido este martes de mercado, con numerosos puestos instalados en la bandeja central de la plaza, a pesar de la lluvia, y una mayor afluencia de vecinos y foráneos paseando por el centro.

Así, en este escenario, han aparecido por la calle Talavera dos camiones de bomberos, además de un vehículo de la Policía Nacional y agentes de la Policía local. Pocos sabían lo que pasaba y nada se apreciaba a simple vista.

Falsa alarma de incendio, en la plaza Mayor de Plasencia. / TONI GUDIEL

Sin rastro de incendio

Los agentes locales y nacionales han restringido el acceso hacia un edificio de viviendas situado entre el bar La Pitarra del Gordo y Plasencia Sabores, en el inmueble del Manjuli. No había humo ni olor a quemado, pero una de las hipótesis que se barajaba en la calle era la de un incendio, o bien un derrumbe en la parte trasera del edificio.

En un momento dado, ha acudido al propietario de las viviendas y, acompañado por los bomberos y policías, ha subido al piso donde supuestamente se había producido una incendio, en la tercera planta. Sin embargo, todo estaba bien y no había rastro de incendio, fuego o similar, por lo que han vuelto a bajar.

Piso vacío

Había sido una falsa alarma. El propietario de las viviendas ha explicado a este periódico que ni siquiera se encontraba en la plaza Mayor cuando han llegado los bomberos y la policía, pero sí en las proximidades y ha acudido al escuchar las sirenas. Según ha señalado, "unas mujeres mayores han avisado de que salía humo y que podía haberse producido un incendio".

El dueño ha señalado que el piso se encuentra actualmente vacío, sin inquilinos, y solo está ocupado el primer y segundo piso y achaca el supuesto humo al funcionamiento de la caldera.

¿Quién paga el despliegue?

Lo cierto es que toda la plaza Mayor se ha revolucionado por la presencia de las fuerzas de seguridad y los servicios de extinción de incendios y algunos se preguntan ahora quién se hará a cargo del coste de este despliegue.