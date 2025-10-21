Susto en pleno martes de mercado
Falsa alarma de incendio en la plaza Mayor de Plasencia
Dos dotaciones de bomberos, además de Policía Nacional y Policía local han acudido por un aviso en un edificio de viviendas
Pasaban las 11.30 horas, cuando las sirenas han comenzado a sonar en las proximidades de la plaza Mayor de Plasencia. Ha sido este martes de mercado, con numerosos puestos instalados en la bandeja central de la plaza, a pesar de la lluvia, y una mayor afluencia de vecinos y foráneos paseando por el centro.
Así, en este escenario, han aparecido por la calle Talavera dos camiones de bomberos, además de un vehículo de la Policía Nacional y agentes de la Policía local. Pocos sabían lo que pasaba y nada se apreciaba a simple vista.
Sin rastro de incendio
Los agentes locales y nacionales han restringido el acceso hacia un edificio de viviendas situado entre el bar La Pitarra del Gordo y Plasencia Sabores, en el inmueble del Manjuli. No había humo ni olor a quemado, pero una de las hipótesis que se barajaba en la calle era la de un incendio, o bien un derrumbe en la parte trasera del edificio.
En un momento dado, ha acudido al propietario de las viviendas y, acompañado por los bomberos y policías, ha subido al piso donde supuestamente se había producido una incendio, en la tercera planta. Sin embargo, todo estaba bien y no había rastro de incendio, fuego o similar, por lo que han vuelto a bajar.
Piso vacío
Había sido una falsa alarma. El propietario de las viviendas ha explicado a este periódico que ni siquiera se encontraba en la plaza Mayor cuando han llegado los bomberos y la policía, pero sí en las proximidades y ha acudido al escuchar las sirenas. Según ha señalado, "unas mujeres mayores han avisado de que salía humo y que podía haberse producido un incendio".
El dueño ha señalado que el piso se encuentra actualmente vacío, sin inquilinos, y solo está ocupado el primer y segundo piso y achaca el supuesto humo al funcionamiento de la caldera.
¿Quién paga el despliegue?
Lo cierto es que toda la plaza Mayor se ha revolucionado por la presencia de las fuerzas de seguridad y los servicios de extinción de incendios y algunos se preguntan ahora quién se hará a cargo del coste de este despliegue.
Suscríbete para seguir leyendo
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- Una fuente en el suelo y bancos circulares, la plaza Mayor que quiere el PSOE de Plasencia
- Sonia Grande, nueva presidenta de la asociación de amas de casa de Plasencia
- El juez literato de Plasencia: del juzgado número 1 a presentar su tercer libro
- Los 17 bancos rotos del Arroyo Niebla de Plasencia
- Detenidos dos vecinos de Plasencia en Salamanca, tras robar un coche con una escopeta dentro
- Felipe González en un congreso en Plasencia: 'Hay que preparar la naturaleza para que los incendios no sean inextinguibles
- Fernando Pizarro: 'Decir no a estos presupuestos es decir no al desarrollo de Extremadura y de Plasencia