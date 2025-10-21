Del viernes al domingo
Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
Más de 40 serán de artesanos de toda España, 13 de alimentación y 8 de restauración
Habrá tres atracciones para los más pequeños
Vuelve el mercado medieval a Plasencia, de la mano del ayuntamiento y la empresa valenciana La Fragua de Vulcano. Será este fin de semana, del viernes al domingo y contará con un total de 64 puestos.
La concejala de Comercio Turismo, Belinda Martín, ha explicado que se extenderá por varios espacios del casco histórico, la plaza de la Catedral, San Nicolás, Santo Domingo y las calles Coria y Blanca.
Los puestos
De los puestos, un total de 43 serán de artesanos "de toda España", que se sumarán a otros 13 de alimentación y 8 de restauración.
También habrá tres atracciones para los más pequeños.
Horarios
La apertura será el viernes, a las cinco de la tarde, con un pasacalles en el que participará un dragón. Además, junto a los puestos, se han organizado espectáculos de fuego y circo y participarán juglares, alquimistas y bufones.
El sábado, el horario será de once de la mañana a once de la noche y, el domingo, de once a nueve.
Martín ha destacado que se podrán ver pasacalles, malabares, representaciones teatrales, cuentacuentos, todo con ambientación medieval para ofrecer una "experiencia sensorial y festiva para revivir la historia de la Edad Media y atraer turismo".
