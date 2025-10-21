Amplio programa
La Policía Local de Plasencia celebra el día de su patrón
Ha organizado una ruta motera, concurso de tiro, mesa redonda y entrega de distinciones
La Policía Local de Plasencia celebra el día de su patrón y, para conmemorarlo, ha organizado un amplio programa de actividades.
Así, lo ha abierto el pasado sábado, con una ruta motera. Las actividades continuarán el próximo viernes, 24 de octubre, a las cinco de la tarde, con un concurso de tiro en la galería de la Policía local y, a las seis, habrá una mesa redonda titulada Experiencias y legado, la voz de nuestros jubilados, con Pedro Maroto subinspector de la Policía Local, Carlos Arias, inspector de la Policía Nacional y José María Gil, capitán de la Guardia Civil.
Distinciones
Ya el sábado, a las 12.30 horas, tendrá lugar una misa en la parroquia de San Miguel y, a las dos de la tarde, tras el saludo del alcalde, Fernando Pizarro, y el intendente, José Antonio Quijada, será la entrega de distinciones a policías recientemente jubilados, socios honoríficos y otras personas distinguidas.
La celebración terminará a las 14.30 horas, con un vino de honor.
