Desde el día 31
La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia
Será la primera vez que se muestre al público
Con motivo del 75 aniversario de la definición del dogma de la Asunción de la Virgen María, el Cabildo de la catedral de Plasencia ha anunciado una iniciativa novedosa, la apertura extraordinaria de la imagen de la Virgen Dormida, "una de las más queridas y singulares" del templo.
La imagen podrá contemplarse desde el viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos y el día de los difuntos.
No se verán las reliquias de los santos
Se da la circunstancia de que, este año, debido a las obras que se están llevando a cabo en la catedral, no será posible mostrar las reliquias de Todos los Santos como es tradicional.
Por este motivo, el Cabildo ha querido "mantener viva la devoción abriendo de manera especial la Virgen de la Asunción, invitando a todos a contemplarla y rezar ante ella".
El Cabildo ha destacado que se trata de "una oportunidad única para acercarse a la belleza, la fe y el patrimonio de la Catedral de Plasencia".
