José Manuel Soto y Paco Candela actúan este sábado en Plasencia

Doble cita musical este sábado en Plasencia, en distintos espacios, pero a la misma hora. José Manuel Soto y Paco Candela actuarán a las ocho de la tarde, el primero en el teatro Alkázar y, el segundo, en el palacio de congresos.

Con casi 40 años sobre los escenarios, Soto se encuentra de gira con un repertorio en el que compagina sus éxitos de siempre con canciones populares, pasodobles y otras. Las entradas están a la venta en www.giglon.com, a partir de 30 euros.

José Manuel Soto actuará en Plasencia este sábado. / El Periódico

Ratitos buenos

Por otro lado, el artista sevillano Paco Candela presentará en el palacio de congresos su espectáculo ‘Ratitos buenos’, "una de las giras más emotivas y aclamadas de su carrera". Las entradas están a la venta en la web del palacio, desde 36 euros, más gastos de gestión.