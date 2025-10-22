Plasencia prepara la Navidad con la instalación de la iluminación.

Faltan más de dos meses para el día de Navidad, pero Plasencia ya se está preparando para la celebración por excelencia del mes de diciembre. La ambientación ha comenzado por la iluminación, ya que algunas calles del centro cuentan ya con las luces navideñas.

Es el caso de la calle del Sol, donde la empresa adjudicataria del suministro de las luces, Custodio SL, de Campanario, ha colocado ya su tradicional cielo de luces.

Navidad y feria

La empresa se hizo cargo el año pasado del servicio, en el que están incluidas las luces de la feria de junio, por un total de 103.243 euros anuales. La adjudicación podría alargarse hasta 2027, si solicita una prórroga.

Instalación de la iluminación de Navidad, en la calle del Sol de Plasencia. / CEDIDA

En todo caso, el año pasado ya instaló el cielo de luces en la calle del Sol y también en las céntricas vías del Rey, Trujillo y Talavera.

Las letras, un éxito

Aunque el ayuntamiento todavía no ha comunicado cómo será la iluminación navideña de este año, dado que aún falta mucho tiempo para la Navidad, en la edición anterior tuvieron mucho éxito las letras del nombre de la ciudad que se colocaron ante el consistorio, por lo que lo más probable es que vuelvan a instalarse.

También en 2024, la plaza Mayor contó con un árbol de Navidad de 14 metros y una esfera luminosa. A su vez, se colocaron más de 40 cortinas led en los balcones, pero solo en la mitad norte de la plaza, lo que provocó las quejas de los vecinos de la zona sur, que esperan no quedar excluidos este año de este tipo de iluminación.

Luces y sombras, en la iluminación de la plaza Mayor del año pasado. / TONI GUDIEL

En cuanto a los barrios, se instalaron 58 arcos luminosos y 79 motivos de farolas. En total, más de 1.200 motivos de luz led.

El encendido

Sobre a la fecha del encendido, el año pasado se adelantó al viernes 29 de noviembre, para que la ambientación permitiera al comercio aprovechar no solo el fin de semana del puente festivo de la Constitución, sino también el anterior. Si mantiene la idea, las luces podrían encenderse en Plasencia este año el viernes 28 de noviembre.